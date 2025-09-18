Zaloguj się lub Zarejestruj

2 gry do odebrania w Amazon Prime Gaming. Tym razem gra science fiction i kolejne RPG

Radosław Krajewski
2025/09/18 11:15
0
0

Oferta skromna, ale gracze znajdą coś dla siebie.

Subskrybenci Amazon Prime Gaming mogą dziś poszerzyć swoje biblioteki o dwa kolejne tytuły. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wrześniowa oferta usługi wzbogaciła się o Residual oraz FATE: The Cursed King, które dostępne są do odebrania w wersjach na platformę GOG.

Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming to usługa dla posiadaczy abonamentu Amazon Prime, oferująca co miesiąc zestaw darmowych gier na PC oraz dodatkową zawartość do popularnych produkcji sieciowych. Wrzesień przyniósł już kilka ciekawych propozycji, w tym Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, Into The Breach, Sid Meier’s Civilization IV Complete, Afterimage, Spelljammer: Pirates of Realmspace, Tower of Time czy Subterrain: Mines of Titan. Teraz lista powiększa się o dwa kolejne tytuły, które zapewnią graczom zupełnie różne doświadczenia.

GramTV przedstawia:

W Residual wcielamy się w samotnego podróżnika przemierzającego zapomnianą galaktykę. Gra stawia na eksplorację i przetrwanie na zróżnicowanych planetach pełnych zagadek. Gracze muszą gromadzić rzadkie surowce, wytwarzać niezbędne narzędzia i części do naprawy statku, a także stawiać czoła wrogiemu środowisku oraz tajemniczym formom życia. Twórcy zapewniają, że każdy świat generowany jest w unikalny sposób, co ma zachęcać do wielokrotnego podejmowania wypraw.

FATE: The Cursed King to z kolei klasyczny hack’n’slash osadzony w świecie fantasy. Zadaniem graczy jest obrona miasta Ekbatan przed siłami zła, a rozgrywka skupia się na eksploracji losowo generowanych podziemi i walce z licznymi potworami przy użyciu broni białej, dystansowej oraz zaklęć. Produkcja oferuje także system towarzyszy, którzy mogą wspierać bohatera w walce, co dodaje rozgrywce dodatkowej głębi i dynamiki.

Amazon Prime Gaming – lista gier na wrzesień 2025

  • Już dostępne - Dungeons & Dragons: Ravenloft (GOG)
  • Już dostępne - Into the Breach (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition (GOG)
  • Już dostępne - Afterimage (Amazon Games App)
  • Już dostępne - Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)
  • Już dostępne - Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)
  • Już dostępne - Tower of Time (GOG)
  • Od 18 września - Fate: The Cursed King (GOG)
  • Od 18 września - Residual (GOG)
  • 25 września - Mystical Riddles: Ghostly Park Collectors Edition (Legacy Games)
  • 25 września - Pixal Cafe (Amazon Games App)

Tagi:

PC
premiera
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
Amazon
abonament
cyfrowa dystrybucja
usługa
okazja
subskrypcja
Amazon Prime Gaming
Prime Gaming
Fate: The Cursed King
Residual
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

