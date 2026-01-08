19 lat temu Gwiezdne wojny zyskały nową frakcję opartą na Mocy, która stała się ważnym elementem uniwersum

George Lucas zdecydował się na umieszczenie ich w swoim serialu i było to trafną decyzją.

Dziewiętnaście lat temu George Lucas podjął decyzję, która dziś okazuje się jedną z najważniejszych dla całego uniwersum Gwiezdnych wojen. W trzecim sezonie animowanego serialu Wojny klonów po raz pierwszy w kanonie pojawiły się Wiedźmy z Dathomiry, znane lepiej jako Siostry Nocy. W tamtym momencie był to jedynie intrygujący dodatek do Wojny klonów, dziś to jeden z fundamentów całej sagi. Siostry Nocy trafiły do serialu Gwiezdne wojny: Wojny klonów dzięki George’owi Lucasowi Relacja Lucasa z dawnym Expanded Universe była zawsze skomplikowana. Twórca Gwiezdnych wojen potrafił sięgać po pomysły z książek i komiksów, by chwilę później całkowicie je ignorować lub zmieniać. Mimo to właśnie z Legend wywodziły się Siostry Nocy, pierwotnie opisane w latach dziewięćdziesiątych jako tajemniczy żeński kult użytkowniczek Mocy. To Lucas zdecydował, że ich potencjał jest zbyt duży, by pozostać wyłącznie na kartach powieści.

Za kreatywne rozwinięcie wątku odpowiadał Dave Filoni, który razem z zespołem nadał Wiedźmą z Dathomiry unikalną tożsamość. Ich moce nie przypominały zdolności Jedi ani Sithów. Iluzje, rytuały i manipulacja życiem sprawiały wrażenie czegoś obcego i niepokojącego. Z czasem kanon doprecyzował, że czarownice faktycznie korzystają z Mocy, lecz w sposób niezrozumiały dla Zakonu Jedi, co tylko zwiększało ich aurę tajemnicy.

W serialu kluczową rolę odegrała Asajj Ventress, zabójczyni hrabiego Dooku, której pochodzenie z Dathomiry ujawniło istnienie całego kultu. Siostry Nocy szybko urosły do rangi realnego zagrożenia nawet dla Sithów. Sam Palpatine postrzegał ich przywódczynię jako potencjalną rywalkę, co ostatecznie doprowadziło do brutalnej eksterminacji wiedźm. Był to jeden z najmocniejszych i najbardziej mrocznych momentów całych Wojen klonów. Po latach Siostry Nocy powróciły serii gier Star Wars Jedi oraz w serialu Ahsoka, gdzie odkryto ich kolonię na odległej planecie Peridea. Odcinki wprowadziły istotną zmianę w mitologii, ujawniając, że czarownice pochodzą z innej galaktyki i istniały jeszcze przed Jedi i Sithami. To właśnie one miały stworzyć pierwsze imperium ciemnej strony, co nadaje im kluczowe znaczenie dla całej historii Mocy. Ten zwrot sprawia, że Wiedźmy z Dathomiry stają się ważnym elementem nadchodzących opowieści. W zapowiedzianym drugim sezonie Ahsoki mają odegrać znaczącą rolę jako nowy rodzaj przeciwnika dla Jedi, w tym dla Ezra Bridger. Jednocześnie odkrycia dotyczące ich starożytnego pochodzenia mogą mieć bezpośredni związek z planowanym filmem o genezie Zakonu Jedi, nad którym pracuje James Mangold.

