„183 miliony kont Gmaila wyciekły”? Google reaguje i wypuszcza komunikat

Google ponownie musiało zdementować doniesienia o rzekomym gigantycznym wycieku danych z Gmaila. W ostatnich dniach w sieci pojawiły się sensacyjne artykuły sugerujące, że naruszono aż 183 miliony kont. Firma szybko zareagowała, podkreślając, że nie doszło do żadnego nowego ataku, a raporty bazują na błędnej interpretacji starych danych.

Google – nie było żadnego wycieku z Gmaila

Jak wyjaśniło Google w serii postów, dane, o których pisały media, pochodzą z kompilacji starych wycieków i informacji wykradzionych przez złośliwe oprogramowanie. Firma zaznaczyła, że „raporty o włamaniu na Gmaila są fałszywe”, a bezpieczeństwo użytkowników pozostaje nienaruszone.

Wczytywanie ramki mediów.