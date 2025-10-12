18 lat temu Valve przeszło do historii dzięki jednej legendarnej premierze

Dokładnie 10 października 2007 roku w historii gier wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło całą branżę. Valve wypuściło na rynek pakiet The Orange Box, w którym znalazły się Half-Life 2 z dwoma dodatkami, Team Fortress 2 oraz Portal. Dla graczy była to prawdziwa rewolucja. Pięć pełnoprawnych i rewelacyjnie przyjętych gier znalazło się w jednym zestawie.

The Orange Box – mija 18 lat od legendarnej premiery zbiorczego wydania gier Valve

Z punktu widzenia branży była to odważna deklaracja od Valve dla całego rynku. Właściciel Steama pokazał, że nie musi polegać na jednym hicie, aby przyciągnąć uwagę graczy. Każdy z elementów kompilacji miał własny charakter i wyróżniał się na tle innych. Half-Life 2 z dwoma epizodami był sercem narracyjnym, łącząc dynamiczną akcję z filmowym rozmachem. Team Fortress 2 wniósł do świata strzelanek wieloosobowych barwność i humor, które stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców. Portal z kolei okazał się nieoczekiwaną perełką, która na zawsze zmieniła postrzeganie gier logicznych. To była kolekcja, w której każda gra mogła z powodzeniem bronić się sama, ale razem tworzyły coś większego.