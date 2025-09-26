Zaloguj się lub Zarejestruj

17. urodziny GOG-a. Wielka wyprzedaż gier na PC z rabatami do 90%

Patrycja Pietrowska
2025/09/26 11:00
1
0

Sklep GOG.com świętuje swoje 17. urodziny.

GOG.com obchodzi w tym roku swoje 17. urodziny. Z tej okazji sklep przygotował specjalną wyprzedaż, w ramach której zaoszczędzimy na wielu grach dostępnych w cyfrowej dystrybucji. W ofercie nie zabrakło Wiedźmina 3, Cyberpunka 2077 czy Baldur’s Gate 3.

GOG.com
GOG.com

GOG.com – wyprzedaż z okazji 17. urodzin. Gry na PC taniej nawet o 90%

W tym roku obchodzimy nasze 17. urodziny i przygotowaliśmy dla Was kilka prezentów! Codziennie czekają na Was nowości, specjalne rabaty i niespodzianki. Nie zapomnieliśmy też oczywiście o wyprzedaży. Razem sprawmy, by gry żyły wiecznie.

Z okazji 17. urodzin GOG.com przygotował wyprzedaż gier na PC. Oferta obejmuje wiele różnorodnych tytułów, w tym największe hity uwielbiane przez graczy. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły objęte promocją:

Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/17_anniversary

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:17

Generalnie od dłuższego czasu GOG to po prostu najlepsza platforma na rynku. Widzieliście np. ich politykę zwrotów? 

https://support.gog.com/hc/pl/articles/360006129837-Dobrowolna-Polityka-Zwrotu-GOG?product=gog

"Dzięki naszej zaktualizowanej polityce możesz zwrócić produkt do 30 dni po zakupie, nawet jeśli został on pobrany, uruchomiony i przetestowany. Tak, dobrze widzisz :)"

A jednak nigdy nie skorzystałem bo po pierwsze raczej kupno czegoś i poświęcenie temu czasu to dla mnie decyzja więc raczej się nie pakuje w kiepskie gry. A dodatkowo - aż by mi było głupio to użyć chyba że gra jest naprawdę zła. 

Brak DRM, tzn grę możecie spokojnie pobrać i zachować instalator sobie gdzieś. Nie trzeba korzystać z launchera jeżeli nie chcecie. To też sprawia że ich gry się perfekcyjnie nadają do modowania bo nie mają DRM i można spokojnie je trzymać w konkretnej wersji. I jest to łatwe. 

CDPR wydaje swoje gry na GOG od pierwszego dnia bez DRM. Zarówno Wiedźmin 3 jak i Cyberpunk 2077 były dostępne od razu bez DRM. 

W niektórych wypadkach gry GOG działaja lepiej przez GOG niż przez oryginalną platformę. Np. lata temu miałem problem by aktywować DLC w Dragon Age Origins przez EA launcher. Wkurzyłem się, wziąłem wersję GOG. Zadziałało bo bez DRM nie ma procesu aktywacji DLC. 

Jedyny minus GOG jak dla mnie to fakt że mimo sukcesów takich gier jak Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 po tym jak zostały wydane bez DRM (gdzie Cyberpunk 2077 po fiasku miał nawet polityke bezwarunkowych zwrotów - po prostu zwracałeś grę jeżeli chciałeś) to studia AAA nadal nie chcą wydawać swoich gier bez DRM albo nie dbają o to by dało się grać bez komponentu online. Więc wielu gier na GOG po prostu nie uświadczymy. 

Ale w moim wypadku kiedy wychodzi gra to najpierw patrzę na GOG a dopiero później na Steam. 




