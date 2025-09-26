17. urodziny GOG-a. Wielka wyprzedaż gier na PC z rabatami do 90%

GOG.com obchodzi w tym roku swoje 17. urodziny. Z tej okazji sklep przygotował specjalną wyprzedaż, w ramach której zaoszczędzimy na wielu grach dostępnych w cyfrowej dystrybucji. W ofercie nie zabrakło Wiedźmina 3, Cyberpunka 2077 czy Baldur’s Gate 3.
GOG.com – wyprzedaż z okazji 17. urodzin. Gry na PC taniej nawet o 90%
W tym roku obchodzimy nasze 17. urodziny i przygotowaliśmy dla Was kilka prezentów! Codziennie czekają na Was nowości, specjalne rabaty i niespodzianki. Nie zapomnieliśmy też oczywiście o wyprzedaży. Razem sprawmy, by gry żyły wiecznie.