17 lat temu zadebiutowała jedna z najlepszych gier z Władcy Pierścieni. Ten tytuł zasługuje na remaster

Minęło siedemnaście lat od premiery gry Władca Pierścieni: Podbój, czyli jednej z najlepszych gier opartych na licencji świata Tolkiena. Gra stworzona przez nieistniejące już Pandemic Studios była próbą przeniesienia realiów Władcy Pierścieni w formułę znaną ze slasherów musou, które zyskały swoją popularność za sprawą serii Dynasty Warriors. Obok klasycznej kampanii odtwarzającej wydarzenia z filmowej trylogii pojawił się jednak dodatek, który diametralnie zmieniał ton całej opowieści.

Władca Pierścieni: Podbój – minęło 17 lat od premiery gry

Po ukończeniu głównej kampanii gracze odblokowywali tak zwaną kampanię Zła. Nie była to jedynie okazja do spojrzenia na znane starcia z perspektywy antagonistów. Twórcy poszli znacznie dalej, proponując alternatywną linię czasu, w której siły dobra ponoszą całkowitą klęskę, a Śródziemie pogrąża się w mroku. Kluczowy moment następuje na Górze Przeznaczenia, gdzie Gollum nie atakuje Froda, a Nazgule przejmują Jedyny Pierścień. To wystarcza, by los świata odwrócił się nieodwracalnie.