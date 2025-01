1670 z pierwszym zwiastunem 2. sezonu. „Nie uwierzysz, co odjaniepawli Jan Paweł”

1670 sezon 2 na pierwszym zwiastunie

Do sieci trafił już zwiastun drugiego sezonu serialu 1670. Jak wspominał scenarzysta Jakub Rużyłło, historie bohaterów zostaną pogłębione, a akcję urozmaicą nowe postacie i lokacje. „Nie wspominając o kolejnej politycznej fantazji Jana Pawła, zagranicznych wakacjach Adamczewskich i odmienionym obrazie Adamczychy, do której zawitało lato. Czujemy, że jest jest sporo przestrzeni do tego, by wciąż móc zaskakiwać fanów” – przekazał twórca.