Powrót 1670 i nowy serial twórców Wielkiej Wody. Netflix przedstawia plany na 2025 rok

Netflix z planami na 2025 roku. Nadchodzi drugi sezon 1670 oraz polski serial Heweliusz

Wśród nadchodzących produkcji filmowych, szczególną uwagę zwraca Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro, który opisał ten projekt jako bardzo osobisty. Kolejnym głośnym tytułem jest thriller RIP z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych, który Affleck określił jako „naprawdę zabawną, wciągającą jazdę”. Dodatkowo Netflix rozszerzy swoją ofertę o programy typu talent show, takie jak Building the Band, oraz eksperymenty społeczne, jak Million Dollar Secret, gdzie widzowie będą mogli głosować na żywo. Serwis planuje również zwiększyć liczbę wydarzeń na żywo, w tym zaoferować cotygodniowe gale zapasów WWE, transmisje z rozdania nagród SAG, świąteczne mecze NFL, a także specjalne wydarzenie TUDUM, które odbędzie się 31 maja.

Wśród seriali, które powrócą z nowymi sezonami, znajdują się największe hity platformy, takie jak Wednesday, Squid Game (premiera 27 czerwca) i finałowy sezon Stranger Things, który bracia Duffer opisują jako najbardziej osobisty. Wspomniani bracia mają również w planach dwa nowe seriale: The Boroughs i Something Very Bad Is Going To Happen. Jeśli zaś chodzi o gry, Netflix zaproponuje Squid Game: Bez pardonu, a także produkcje oparte na serialach takich jak Ginny & Georgia czy Piekło singli.