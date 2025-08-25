15 tysięcy platynowych trofeów. Gracz PlayStation chwali się osiągnięciem

Gracz znany pod pseudonimem timpurnat właśnie odnotował fenomenalne osiągnięcie. Użytkownik PlayStation ma już bowiem na koncie 15 tysięcy platynowych trofeów.

Gracz PlayStation świętuje 15 tysięcy platynowych trofeów

Timpurnat podzielił się swoim sukcesem w mediach społecznościowych, informując o zdobyciu 15 000 platynowych trofeów na PlayStation. Jego imponujący wynik to także poziom 999 na PSN oraz aż 387 000 indywidualnych trofeów.