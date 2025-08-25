15 tysięcy platynowych trofeów. Gracz PlayStation chwali się osiągnięciem

Imponujący wynik jednego z użytkowników PlayStation.
Gracz znany pod pseudonimem timpurnat właśnie odnotował fenomenalne osiągnięcie. Użytkownik PlayStation ma już bowiem na koncie 15 tysięcy platynowych trofeów.
Gracz PlayStation świętuje 15 tysięcy platynowych trofeów
Timpurnat podzielił się swoim sukcesem w mediach społecznościowych, informując o zdobyciu 15 000 platynowych trofeów na PlayStation. Jego imponujący wynik to także poziom 999 na PSN oraz aż 387 000 indywidualnych trofeów.
Analizując rankingi na platformie PSN Profiles, timpurnat zajmuje obecnie drugie miejsce, ustępując jedynie graczowi dav1d_123, ale różnica jest niewielka. Lider światowego rankingu PlayStation, dav1d_123, zgromadził 21 228 060 punktów i 15 489 platynowych trofeów. Timpurnat plasuje się tuż za nim, posiadając 20 422 230 punktów.
W swojej nieustannej walce o najwyższą pozycję timpurnat ukończył łącznie ponad 16 300 gier, osiągając imponujący wskaźnik kompletności na poziomie 99,23%. Jego codzienne zaangażowanie jest godne podziwu, gdyż zdobywa średnio 112,2 trofea każdego dnia.
Dzięki swoim wyjątkowym osiągnięciom timpurnat zajmuje pierwsze miejsce w swoim kraju oraz drugie miejsce na świecie. Aktywnie dzieli się swoimi postępami w mediach społecznościowych, często omawiając zdobyte platynowe trofea i dostarczając wskazówek dotyczących gier.
