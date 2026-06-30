Po 29 latach do kin wraca kultowy film The End of Evangelion. Fani zobaczą rzadką wersję działa jaką jest Death (True)2 & Rebirth

Fani serii Neon Genesis Evangelion będą mieli wyjątkową okazję ponownie zobaczyć jeden z najważniejszych filmów anime wszech czasów na wielkim ekranie. Z okazji 30-lecia marki dystrybutor GKIDS ogłosił kinowe pokazy The End of Evangelion oraz Neon Genesis Evangelion: Death (True)2 & Rebirth w Ameryce Północnej. Seanse odbędą się przez zaledwie dwa dni. Death (True)2 & Rebirth trafi do kin 21 lipca 2026 roku, natomiast The End of Evangelion będzie wyświetlany 22 lipca. Każdy z filmów będzie można obejrzeć tylko przez jeden dzień. Spokojnie – wy też możecie… na swój sposób... w domu.

Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion wraca do kin

Dla The End of Evangelion nie będzie to pierwszy powrót na amerykańskie ekrany. GKIDS ponownie wprowadziło film do kin już w 2024 roku. Tegoroczne wydarzenie będzie jednak wyjątkowe z innego powodu. Po raz pierwszy widzowie w Ameryce Północnej zobaczą w kinach Neon Genesis Evangelion: Death (True)2 & Rebirth, czyli film, który dotychczas nigdy nie doczekał się tam kinowej premiery.