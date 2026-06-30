Po 29 latach do kin wraca kultowy film The End of Evangelion. Fani zobaczą rzadką wersję działa jaką jest Death (True)2 & Rebirth

Kultowy film Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion wraca do kin po 29 latach i to w rzadkiej wersji.
Fani serii Neon Genesis Evangelion będą mieli wyjątkową okazję ponownie zobaczyć jeden z najważniejszych filmów anime wszech czasów na wielkim ekranie. Z okazji 30-lecia marki dystrybutor GKIDS ogłosił kinowe pokazy The End of Evangelion oraz Neon Genesis Evangelion: Death (True)2 & Rebirth w Ameryce Północnej. Seanse odbędą się przez zaledwie dwa dni. Death (True)2 & Rebirth trafi do kin 21 lipca 2026 roku, natomiast The End of Evangelion będzie wyświetlany 22 lipca. Każdy z filmów będzie można obejrzeć tylko przez jeden dzień. Spokojnie – wy też możecie… na swój sposób... w domu.
Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion wraca do kin
Dla The End of Evangelion nie będzie to pierwszy powrót na amerykańskie ekrany. GKIDS ponownie wprowadziło film do kin już w 2024 roku. Tegoroczne wydarzenie będzie jednak wyjątkowe z innego powodu. Po raz pierwszy widzowie w Ameryce Północnej zobaczą w kinach Neon Genesis Evangelion: Death (True)2 & Rebirth, czyli film, który dotychczas nigdy nie doczekał się tam kinowej premiery.
Oryginalne Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth zadebiutowało w Japonii w marcu 1997 roku jako produkcja podsumowująca wydarzenia z serialu telewizyjnego. Część Death stanowiła skrót fabuły serialu, natomiast Rebirth zawierała ponad 20 minut zupełnie nowych scen, które później znalazły się w The End of Evangelion. Film był następnie kilkukrotnie montowany na nowo. Najpierw otrzymał tytuł Death (True), a później Death (True)2. W tej ostatniej wersji usunięto segment Rebirth. To właśnie ten wariant jest obecnie dostępny na platformie Netflix oraz w zachodniej dystrybucji domowej. Tegoroczne pokazy będą pierwszą okazją dla północnoamerykańskiej publiczności, aby na dużym ekranie obejrzeć pełną wersję zawierającą zarówno część Death, jak i Rebirth. Dzień później do kin powróci The End of Evangelion, uznawany za właściwe zakończenie historii przedstawionej w serialu.
GramTV przedstawia:
Film wyreżyserowany przez Hideakiego Anno zadebiutował w 1997 roku i do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł w historii anime oraz kina science fiction. Trwająca 87 minut produkcja stanowi alternatywne zakończenie serialu Neon Genesis Evangelion, rozwijając wydarzenia finałowych odcinków i oferując bardziej spektakularne oraz jednoznaczne zamknięcie historii. Pomimo upływie niemal trzech dekad, The End of Evangelion wciąż cieszy się ogromnym uznaniem krytyków i widzów. W serwisie Letterboxd, służącym do oceniania i recenzowania filmów, produkcja zajmuje obecnie 27. miejsce na liście 500 najlepszych filmów fabularnych wszech czasów.
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