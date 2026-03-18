130 lata temu urodził się jeden z najsłynniejszych polskich twórców komiksu. Jeśli go czytałeś, poczujesz się staro

Dla fanów polskiego kina rok 2026 upływa pod znakiem rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. Także fani komiksów mają swojego patrona roku. Jak poinformowało Muzeum Komiksu w mediach społecznościowych, rok 2026 jest wyjątkowy dla polskiej kultury i komiksu – dokładnie 130 lat temu urodził się Marian Walentynowicz, twórca Koziołka Matołka, małpki Fiki-Miki, zająca Tchórzaczka czy Walentego Pompki. Pamiętacie? Nie? A powinniście.

130 lat od urodzin Mariana Walentynowicza – słynnego twórcy komiksów

Postacie stworzone przez Walentynowicza od pokoleń bawią i inspirują czytelników, a jego styl i humor stały się częścią polskiej popkultury. Walentynowicz był artystą wszechstronnym – rysował, malował, fotografował, projektował scenografie, ilustracje prasowe i książkowe, plakaty czy reklamy. To dzięki niemu powstały wizerunki bohaterów, którzy do dziś są rozpoznawalni w całym kraju. Jak podkreślają muzealni kuratorzy, jego twórczość kształtowała się pod wpływem kinematografii i komiksów Walta Disneya, tworząc most między światową popkulturą a polską tradycją ilustracji.