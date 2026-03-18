130 lata temu urodził się jeden z najsłynniejszych polskich twórców komiksu. Jeśli go czytałeś, poczujesz się staro

Jakub Piwoński
2026/03/18 14:30
Marian Walentynowicz tworzył m.in. Koziołka Matołka. Będzie wystawa poświęcona autorowi. Na rynku ukazały się też ciekawe publikacje.

Dla fanów polskiego kina rok 2026 upływa pod znakiem rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. Także fani komiksów mają swojego patrona roku. Jak poinformowało Muzeum Komiksu w mediach społecznościowych, rok 2026 jest wyjątkowy dla polskiej kultury i komiksu – dokładnie 130 lat temu urodził się Marian Walentynowicz, twórca Koziołka Matołka, małpki Fiki-Miki, zająca Tchórzaczka czy Walentego Pompki. Pamiętacie? Nie? A powinniście.

Koziołek Matołek
130 lat od urodzin Mariana Walentynowicza – słynnego twórcy komiksów

Postacie stworzone przez Walentynowicza od pokoleń bawią i inspirują czytelników, a jego styl i humor stały się częścią polskiej popkultury. Walentynowicz był artystą wszechstronnym – rysował, malował, fotografował, projektował scenografie, ilustracje prasowe i książkowe, plakaty czy reklamy. To dzięki niemu powstały wizerunki bohaterów, którzy do dziś są rozpoznawalni w całym kraju. Jak podkreślają muzealni kuratorzy, jego twórczość kształtowała się pod wpływem kinematografii i komiksów Walta Disneya, tworząc most między światową popkulturą a polską tradycją ilustracji.

Dla przypomnienia – Koziołek Matołek, stworzony przez Mariana Walentynowicza (rysunki) i Kornela Makuszyńskiego (tekst), po raz pierwszy pojawił się w 1926 roku. Pierwsze książki i komiksy z przygodami Koziołka były wydawane głównie w latach 1926–1933. Postać powróciła jednak we wznowieniach w czasie PRL.

Z inicjatywy Muzeum Komiksu i Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, które zajmują się kultywowaniem pamięci o artyście, obchody rocznicowe rozpoczną się wystawą ilustracji i plansz komiksowych artysty. Przygotowaniem ekspozycji zajmuje się Muzeum Komiksu. Zwiedzający będą mogli zobaczyć prace z okresu międzywojennego, z czasów wojennej emigracji, a także te powstałe po wojnie, dające pełny obraz kariery i wpływu artysty. Otwarcie wystawy odbędzie 21 marca.

Rok 2026, poświęcony Walentynowiczowi, to także świetna okazja, by sięgnąć po dwie publikacje wydane w ubiegłym roku, które szczegółowo opisują życie i twórczość tej niezwykłej postaci. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników polskiego komiksu i ilustracji, którzy chcą poznać historię twórcy, którego prace wciąż bawią i inspirują kolejne pokolenia. Jedną z nich jest monografia poświęcona Marianowi Walentynowiczowi autorstwa Artura Wabika, wydana w serii Pionierzy polskiego komiksu. To już druga książka w tym cyklu.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




