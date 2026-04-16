13 lat temu zadebiutowało niedocenione science fiction. Fani wciąż żałują zbyt szybkiej decyzji o anulowaniu

Widzowie zdecydowanie liczyli na więcej.

Minęło trzynaście lat, od kiedy na antenie SyFy pojawił się serial, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych projektów science fiction ostatnich lat. Defiance zadebiutował 15 kwietnia 2013 roku, oferując widzom nietypowe połączenie westernu i futurystycznej wizji postapokaliptycznego świata. Defiance – minęło trzynaście lat od premiery przedwcześnie skasowanego serialu science fiction Akcja produkcji została osadzona na Ziemi zniszczonej przez konflikt z obcymi rasami. Na ruinach dawnego świata powstało miasto będące miejscem współistnienia ludzi i przybyszów z innych planet. Utrzymanie porządku w tak złożonej społeczności powierzono lokalnemu stróżowi prawa, który musi mierzyć się nie tylko z przestępczością, lecz także politycznymi intrygami i napięciami międzygatunkowymi.

Głównym bohaterem jest Joshua Nolan, w którego wcielił się Grant Bowler. Postać trafia do tytułowego miasta wraz ze swoją przybraną córką Irisą, przedstawicielką obcej rasy. Szybko zostaje wciągnięty w śledztwo, które odsłania mroczne tajemnice lokalnych władz i może doprowadzić do ponownego wybuchu konfliktu na globalną skalę.

Mimo intrygującego świata i rozbudowanego zaplecza fabularnego, serial nigdy nie stał się wielkim hitem pod względem oglądalności. Premierowy odcinek przyciągnął 2,7 miliona widzów, jednak kolejne sezony notowały systematyczne spadki. Produkcja zakończyła się po trzech sezonach, pozostawiając po sobie oddaną, choć niezbyt liczną społeczność fanów. To właśnie rozmach przedstawionego uniwersum były jednocześnie największą siłą i słabością serialu. Twórcy stworzyli bogaty świat pełen historii, konfliktów i zależności, który mógłby stać się fundamentem większej franczyzy. Dla części widzów okazał się jednak zbyt wymagający, przez co nie przebił się do szerszej publiczności. Ostatecznie SyFy zdecydowało się anulować Defiance po zaledwie trzech sezonach. Tym samym serial został zakończony w 2015 roku i do dzisiaj nie doczekał się żadnej kontynuacji. Co ciekawe, w 2013 roku zadebiutował również sieciowy TPS od studia Trion Worlds na podstawie serialu. Z kolei pięć lat później swoją premierę miała odświeżona wersja strzelanki, zatytułowana Defiance 2050.

