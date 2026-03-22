13 lat temu to science fiction zostało skasowane. Wkrótce doczeka się serialowej adaptacji

Kultowy komiks science fiction w końcu otrzyma godną ekranizację.

Po ponad dekadzie od nagłego zakończenia jednej z najbardziej intrygujących serii science fiction, Saucer Country wreszcie zmierza na mały ekran. Produkcja, która przez lata pozostawała w zawieszeniu mimo uznania krytyków, otrzyma serialową adaptację. Saucer Country powróci w serialowej adaptacji Za projekt odpowiadają Hamzah Jamjoom oraz Alberto Lopez, którzy nabyli prawa do przeniesienia historii na ekran. Twórcy planują stworzyć produkcję z wyższej półki, łączącą elementy politycznego thrillera z klasycznym science fiction.

Saucer Country zadebiutowało w 2012 roku w ramach imprintu Vertigo należącego do DC. Seria autorstwa Paula Cornella, z ilustracjami Ryana Kelly’ego, szybko zdobyła uznanie dzięki oryginalnemu podejściu do tematyki UFO oraz teorii spiskowych. Fabuła koncentruje się na Arcadii Alvarado, gubernator Nowego Meksyku i jednocześnie kandydatce na prezydenta Stanów Zjednoczonych, która skrywa niewygodny sekret. Kobieta twierdzi, że została porwana przez obcych. Na tle napiętej sytuacji politycznej bohaterka nie może ujawnić prawdy, jednak jej obsesyjna potrzeba odkrycia faktów prowadzi ją coraz bliżej centrum władzy. Hamzah Jamjoom podkreśla, że materiał źródłowy wyróżnia się wyjątkową warstwą wizualną i narracyjną: Saucer Country to najbardziej uderzająca wizualnie powieść graficzna, jaką czytałem od lat. Kompozycja jest niepokojąco precyzyjna i przypomina gotowy filmowy storyboard. Znajdziemy tu wszystko, czego oczekiwałem. Wyraziste obrazy z UFO, filmowe przedstawienie porwań przez obcych oraz głębokie metafory dotyczące polityki wokół tego zjawiska. To szansa na stworzenie czegoś aktualnego, osadzonego w rzeczywistości i społecznie istotnego. Chcemy zaprosić do projektu najlepszych twórców i podzielić się nim z widzami na całym świecie.

GramTV przedstawia:

Swojego entuzjazmu nie kryje również Paul Cornell, współtwórca komiksu, który pracuje nad scenariuszem pilota: Saucer Country opowiada o tym, jak mitologia może zostać wykorzystana jako narzędzie i jak poszukiwanie prawdy bywa używane do jej ukrywania. To historia, którą obserwujemy dziś na pierwszych stronach gazet. Jestem niezwykle podekscytowany, że mój komiks wychodzi poza papier, szczególnie z zespołem, który rozumie i szanuje ten materiał. Przygotujcie się na przerażającą, inteligentną i emocjonalną podróż. Pierwotna seria została anulowana po zaledwie czternastu zeszytach, mimo nominacji do nagrody Hugo i bardzo dobrego przyjęcia. Twórca nie porzucił jednak swojego projektu i kilka lat później doprowadził historię do końca w kolejnych odsłonach, zamykając opowieść w 2024 roku. Teraz Saucer Country dostaje drugą szansę, tym razem w formie serialu, który ma szansę trafić do znacznie szerszego grona odbiorców i wykorzystać potencjał historii, która od początku wydawała się wręcz stworzona do ekranizacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.