13 lat temu doszło do najbardziej szokującego zwrotu akcji w historii telewizji. Ta scena zmieniła wszystko

To był jeden z tych momentów, które pozwoliły temu serialowi stać się wybitnym. Przynajmniej w pierwszych kilku sezonach.

Choć telewizja zna wiele pamiętnych zwrotów akcji, niewiele z nich wywołało tak silne emocje jak wydarzenia z dziewiątego odcinka trzeciego sezonu serialu Gra o tron. To właśnie 2 czerwca 2013 roku widzowie po raz pierwszy zobaczyli słynne Krwawe Wesele, scenę, która na zawsze zmieniła losy bohaterów i zapisała się w historii popkultury. Gra o tron – Deszcze Castamere z trzeciego sezonu zafundowały fanom szokujący zwrot akcji Odcinek zatytułowany Deszcze Castamere początkowo wydawał się kolejnym ważnym wydarzeniem politycznym w Westeros. Uroczystość ślubna pomiędzy Edmure Tully a Roslin Frey miała przypieczętować sojusz pomiędzy rodami. Zamiast tego okazała się starannie zaplanowaną pułapką.

W trakcie wesela ród Freyów, działając w porozumieniu z Lannisterami oraz Boltonami, dokonał brutalnej zemsty na Starkach. W jednej z najbardziej szokujących sekwencji w historii telewizji życie stracili Robb Stark i jego matka Catelyn Stark. Razem z nimi zginęła również większość ich wiernych stronników. Twórcy serialu już wcześniej udowodnili, że nie boją się eliminować kluczowych bohaterów. Śmierć Eddarda Starka pod koniec pierwszego sezonu była dla wielu widzów ogromnym zaskoczeniem. Mimo to niewielu spodziewało się, że zaledwie dwa sezony później produkcja zdecyduje się na kolejny tak drastyczny krok. Dodatkowo wydarzenia rozgrywały się podczas wesela, a w świecie przedstawionym serialu prawo gościnności uchodziło za niemal święte. To sprawiło, że widzowie czuli się względnie bezpiecznie, aż do momentu, gdy napięcie zaczęło gwałtownie narastać. Dużą rolę odegrała także ścieżka dźwiękowa, która stopniowo sygnalizowała, że dzieje się coś niepokojącego.

GramTV przedstawia:

Dla wielu fanów szczególnie bolesny był fakt, że przez trzy sezony zdążyli mocno związać się z Robbem i Catelyn. Ich śmierć była nie tylko fabularnym zaskoczeniem, ale także emocjonalnym ciosem, który na długo pozostał w pamięci odbiorców. Krwawe Wesele często uznawane jest za punkt zwrotny w historii serialu. To właśnie po emisji tego odcinka popularność produkcji zaczęła rosnąć jeszcze szybciej, a Gra o tron stała się obowiązkową pozycją dla milionów widzów na całym świecie. Scena wywołała również ogromne poruszenie w sieci. Nagrania reakcji fanów błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a dyskusje na temat losów Starków trwały przez wiele miesięcy. W czasach przed dominacją platform streamingowych było to jedno z ostatnich wielkich telewizyjnych wydarzeń, które miliony osób przeżywały jednocześnie. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.