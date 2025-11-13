125 tysięcy graczy dopięło swego. Popularne MMORPG pozbędzie się mikrotransakcji

Treasure Hunter zniknie z RuneScape 3 już w styczniu. Jagex planuje też przebudowę gry i koniec płatnych bonusów.

Blisko 125 tysięcy graczy wzięło udział w ankiecie, która przesądziła o przyszłości RuneScape 3. Studio Jagex ogłosiło, że system Treasure Hunter, od lat krytykowany za wpływ na balans rozgrywki, zostanie usunięty 19 stycznia 2026 roku. Decyzję symbolicznie potwierdzono w najnowszym filmie, w którym twórcy zniszczyli klucz powiązany z mikropłatnością.

RuneScape 3 – koniec mikrotransakcji i pocz ątek nowej ery

Jak zapowiedział prezes studia Jon „Mod North” Bellamy, usunięcie Treasure Huntera to dopiero pierwszy krok. Wraz z nim z gry znikną także inne płatne elementy wpływające na rozgrywkę, takie jak możliwość zakupu punktów doświadczenia czy przedmiotów powiązanych z systemem łowcy skarbów. Zmiany te mają stanowić początek „nowej ery RuneScape’a”.