112 Operator będzie darmowe w Epic Games Store. Jaki koszt ponosi platforma za udostępnianie darmowych gier?

Dla Epica powyższe sumy i tak są dość skromne na tle innych tytułów za które przyszło im zapłacić. Według danych udostępnionych jeszcze w 2021 roku, za Batmana: Arkham Collection, Epic Games Store wyłożył 1,5 miliona dolarów. Grę do swoich kont przypisało wówczas 6,4 miliona użytkowników, z czego 164 tysięcy z nich było nowych. W innym przypadku, polska firma 11 Bit Studios na umowach z Epic Games Store związanych z grami This War of Mine i Moonlighter, zarobiła łącznie 700 tysięcy dolarów. Jednymi z droższych produkcji, które gracze mogli przypisać do swoich kont za darmo były Borderlands: The Handsome Collection oraz Cywilizacja 6. Strzelanka kosztowała 11 milionów dolaró, natomiast strategia aż 20 milionów dolarów.

Epic nie podzielił się aktualnymi wartościami dotyczącymi swoich wydatków, ale zdradził kilka innych ciekawych szczegółów za rok 2024. Epic Game Store na PC zyskało 295 milionów użytkowników, co oznacza wzrost o 25 milionów z rokiem 2023. Jeśli jednak chodzi o dane kont na różnych platformach, te wyglądają bardziej imponująco. Liczba użytkowników w takiej sytuacji wynosi aż 898 milionów, co oznacza wzrost o 94 miliony względem poprzedniego roku. Epic w ramach swojego programu rozdało w ubiegłym roku 89 gier o wartości ponad 2 tysięcy dolarów.