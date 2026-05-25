11 bit studios pracuje nad Trainwatch. Czym jest nowy projekt?

Jak udało nam się ustalić, twórcy Frostpunka zarejestrowali nowy znak towarowy, który sugeruje tytuł kolejnej gry.
Warszawskie 11 bit studios pracuje obecnie nad kilkoma nowymi grami. Wśród nich znajdą się dwie produkcje w świecie Frostpunka (m.in. Frostpunk 1886), nowa wersja This War of Mine oraz kilka świeżych IP. Być może poznaliśmy tytuł jednego z nich. Udało nam się odkryć, że w maju deweloper zarejestrował znak towarowy Trainwatch. Z opisu wynika, że może to być gra wideo. Aktualnie wniosek jest rozpatrywany, co sugeruje, że temat jest bardzo świeży i nie należy spodziewać się szybkiej zapowiedzi oraz premiery.
Niewykluczone jednak, że Trainwatch nie jest nową grą własną, a produkcją z działu wydawniczego. 11 bit studios w przeszłości również rejestrowało znaki towarowe produkcji zewnętrznych partnerów (w ostatnim czasie to między innymi Death Howl czy Crop). Warto też dodać, że na Steamie jest już jedna gra o tym tytule. Odpowiada za nią Harvester Games, czyli solo developer Remigiusz Michalski. Polak ma na koncie między innymi The Cat Lady oraz Downfall.
Trainwatch – horror o zamykaniu wielkiej bramy
Kolejnym tropem może być informacja, którą Remigiusz Michalski umieścił na kanale discordowym swojego studia. W informacji z 6 maja zdradził, że niedawno podpisał umowę wydawniczą.
Z innych informacji… W zeszłym tygodniu podpisałem umowę wydawniczą. Bardzo dobry wydawca. Rozmawialiśmy od dłuższego czasu i kilka dni temu odwiedziłem ich siedzibę, aby to oficjalnie potwierdzić (prawie, nadal nie mogę zdradzić szczegółów póki tego nie ogłoszą). Co to oznacza dla Trainwatch? Cóż… ujmijmy to tak: z ich pieniędzmi i doświadczeniem gra ma szansę nie być kolejną ukrytą perełką, a realnym sukcesem komercyjnym, którego nie będziecie musieli szukać scrollując Steama przez 6 godzin.
Kiedy 11 bit studios oficjalnie potwierdzi czym jest Trainwatch? W przypadku Crop, niedawno ogłoszonego projektu wydawniczego, od rejestracji znaku towarowego do zapowiedzi minęło pół roku. W tym przypadku może być podobnie.
