11 bit studios pracuje nad Trainwatch. Czym jest nowy projekt?

Warszawskie 11 bit studios pracuje obecnie nad kilkoma nowymi grami. Wśród nich znajdą się dwie produkcje w świecie Frostpunka (m.in. Frostpunk 1886), nowa wersja This War of Mine oraz kilka świeżych IP. Być może poznaliśmy tytuł jednego z nich. Udało nam się odkryć, że w maju deweloper zarejestrował znak towarowy Trainwatch. Z opisu wynika, że może to być gra wideo. Aktualnie wniosek jest rozpatrywany, co sugeruje, że temat jest bardzo świeży i nie należy spodziewać się szybkiej zapowiedzi oraz premiery.

Niewykluczone jednak, że Trainwatch nie jest nową grą własną, a produkcją z działu wydawniczego. 11 bit studios w przeszłości również rejestrowało znaki towarowe produkcji zewnętrznych partnerów (w ostatnim czasie to między innymi Death Howl czy Crop). Warto też dodać, że na Steamie jest już jedna gra o tym tytule. Odpowiada za nią Harvester Games, czyli solo developer Remigiusz Michalski. Polak ma na koncie między innymi The Cat Lady oraz Downfall.

Trainwatch – horror o zamykaniu wielkiej bramy

Kolejnym tropem może być informacja, którą Remigiusz Michalski umieścił na kanale discordowym swojego studia. W informacji z 6 maja zdradził, że niedawno podpisał umowę wydawniczą.