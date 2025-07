100% szansy na pojawienie się bossów na każdej mapie w Escape from Tarkov. Twórcy szykują graczom mocne wyzwanie

To nie jedyne zmiany. W poprzednich ogłoszeniach zapowiedziano już inne elementy hardcorowego wipe’a, w tym ograniczenie dostępu do map (np. przejścia między lokacjami), znaczące zmniejszenie ilości wartościowego lootu oraz ograniczony dostęp do handlarzy.

Według dostępnych informacji, nadchodzący wipe może być ostatnim przed oficjalną premierą Escape from Tarkov w wersji 1.0. Choć konkretna data ani dla wipe’a, ani dla pełnego wydania gry nie została jeszcze ogłoszona, wydaje się, że jesteśmy bliżej ostatecznego wydania niż kiedykolwiek wcześniej.

Dobra wiadomość dla graczy PvE jest taka, że tryb kooperacyjny nie zostanie objęty obowiązkowym wipe’em. To właśnie jedna z kluczowych cech PvE w Tarkovie, czyli możliwość kontynuowania postępów bez resetów. Jeśli jednak szukacie prawdziwego wyzwania i chcecie zmierzyć się w pełnym trybie hardcore, PvP będzie miejscem, gdzie poczujecie pełną moc nadchodzących zmian.

Escape from Tarkov to hardcorowa strzelanka FPS z elementami survivalu i RPG, stworzona przez rosyjskie studio Battlestate Games. Gra osadzona jest w fikcyjnym rosyjskim mieście Tarkov, które zostało odizolowane po konflikcie między prywatnymi korporacjami wojskowymi. Escape from Tarkov to gra wymagająca, skierowana do fanów realizmu, taktyki i wysokiego poziomu trudności. Każda wyprawa do Tarkova to ryzyko, ale i szansa na wielką zdobycz.