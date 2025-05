Ciekawostka z okazji 10-lecia Wiedźmina 3. Tak brzmiała nazwa kodowa gry

Wczytywanie ramki mediów.

Gracze zaczęli dopytywać, dlaczego nazwa kodowa zaczynała się od „R4”, skoro była to dopiero trzecia odsłona przygód Geralta. Tutaj z pomocą przyszedł Paweł Sasko, jeden z głównych twórców zadań w grze, który przybliżył sposób numeracji gier w CD Projekt Red. Jak się okazuje, „czwórka” symbolizowała czwartą produkcję studia – po Wiedźminie, Wiedźminie 2 oraz edycji rozszerzonej „dwójki”.

O tak, pamiętam to, dobre stare czasy

R4 oznaczało czwartą produkcję studia – R1 to Wiedźmin 1, R2 to Wiedźmin 2 na PC, a R3 to edycja rozszerzona Wiedźmina 2, nasza pierwsza gra wydana na konsolach. Cyberpunk 2077? To R6.