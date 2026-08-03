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10 lat temu zadebiutowała gra, która odmieniła kooperację. To nie strzelanka ani wielkie RPG

Jakub Piwoński
2026/08/03 16:00
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Ta gra kazała czterem osobom wspólnie gotować pod ogromną presją czasu. Efekt przeszedł jednak do historii gier wideo.

2 sierpnia 2016 roku zadebiutowało Overcooked, czyli niepozorna gra studia Ghost Town Games wydana przez Team17. Tytuł błyskawicznie zdobył uznanie graczy, udowadniając, że lokalna kooperacja wciąż ma ogromny potencjał. Dziś wielu uważa, że właśnie od sukcesu Overcooked rozpoczął się renesans gier typu couch co-op.

Overcooked
Overcooked

Gra, która pokazała, że chaos może być świetną zabawą

Założenia były niezwykle proste. Maksymalnie czterech graczy trafiało do kuchni, gdzie wspólnie przygotowywali posiłki, myli naczynia i wydawali zamówienia. Problem w tym, że kolejne poziomy szybko zamieniały się w prawdziwy koszmar – kuchnie rozpadały się na części, poruszały się na ciężarówkach, znajdowały się na krze lodowej czy w nawiedzonych zamkach.

GramTV przedstawia:

Sukces gry nie wynikał jednak z gotowania, lecz z konieczności nieustannej komunikacji. Jeden źle odłożony talerz, spalona potrawa czy zablokowane przejście wystarczały, by cały zespół pogrążył się w chaosie. To właśnie wspólne popełnianie błędów i próby ratowania sytuacji stały się największą atrakcją Overcooked. Co ciekawe, twórcy podczas prezentowania projektu inwestorom słyszeli, że gry nastawione wyłącznie na lokalną kooperację nie mają już przyszłości. Rynek był wtedy zdominowany przez rozgrywkę online, a wspólne granie na jednej kanapie wydawało się reliktem poprzednich generacji konsol.

Po sukcesie gry zaczęły pojawiać się kolejne produkcje wykorzystujące podobny pomysł. Moving Out przeniosło chaos do firmy przeprowadzkowej, Catastronauts pozwoliło ratować uszkodzony statek kosmiczny, PlateUp! rozwinęło restauracyjną formułę o elementy roguelike, a później dołączyły także takie tytuły jak Tools Up!, Unrailed! czy KeyWe. Choć Overcooked nie wynalazło lokalnej kooperacji, pokazało współczesnym twórcom, że może ona być fundamentem całej gry, a nie jedynie dodatkiem do kampanii.

Tagi:

News
Team 17
kooperacja
rocznica
Overcooked
Ghost Town Games
kultowa gra
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112