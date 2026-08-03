10 lat temu zadebiutowała gra, która odmieniła kooperację. To nie strzelanka ani wielkie RPG

2 sierpnia 2016 roku zadebiutowało Overcooked, czyli niepozorna gra studia Ghost Town Games wydana przez Team17. Tytuł błyskawicznie zdobył uznanie graczy, udowadniając, że lokalna kooperacja wciąż ma ogromny potencjał. Dziś wielu uważa, że właśnie od sukcesu Overcooked rozpoczął się renesans gier typu couch co-op.

Gra, która pokazała, że chaos może być świetną zabawą

Założenia były niezwykle proste. Maksymalnie czterech graczy trafiało do kuchni, gdzie wspólnie przygotowywali posiłki, myli naczynia i wydawali zamówienia. Problem w tym, że kolejne poziomy szybko zamieniały się w prawdziwy koszmar – kuchnie rozpadały się na części, poruszały się na ciężarówkach, znajdowały się na krze lodowej czy w nawiedzonych zamkach.