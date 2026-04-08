10 lat temu Star Wars obiecało fanom coś nowego. I niemal od razu się z tego wycofało

10 lat temu, 7 kwietnia 2016 roku, fani po raz pierwszy zobaczyli zwiastun Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Był to moment wyjątkowy, bo film miał udowodnić, że Star Wars może istnieć poza główną sagą Skywalkerów. Zapowiedź sugerowała coś świeżego – mroczniejszy, bardziej wojenny ton i historię skupioną na zwykłych bohaterach Rebelii. Jaki był rezultat?

Co pokazywał nam pierwszy zwiastun filmu Łotr 1?

Problem w tym, że już wtedy obietnica ta zaczęła się rozmywać. W zwiastunie znalazło się wiele scen, które ostatecznie nie trafiły do filmu. To jeden z najbardziej znanych przykładów w historii kina, gdy marketing znacząco rozmija się z finalną wersją produkcji. Wśród usuniętych ujęć znalazły się m.in. sceny biegu bohaterów po plaży pod ostrzałem AT-AT czy ikoniczne ujęcie Jyn Erso w imperialnym stroju. W zwiastunie pojawiły się także dialogi i momenty, które nigdy nie zostały wykorzystane w kinowej wersji.