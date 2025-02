10 gier live service odpowiada za ponad 40% całkowitego czasu gry na PS5 i Xbox w USA w zeszłym miesiącu

Piscatella dodaje również, że kiedyś gracze przechodzili od jednej dużej gry do drugiej, ale najczęściej sięgali po coś nowego. Obecnie gry live service pochłaniają mnóstwo dostępnego czasu, a trudno konkurować z czymś darmowym, „jeśli jest dobre”.

