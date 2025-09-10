Zagrałem w Little Nightmares III i cytując klasyka - we dwójkę zawsze raźniej

Inni twórcy, ale klimat nadal niepokojący. Little Nightmares III intryguje, ale może być ciekawą wyprawą, wespół w zespół z drugim graczem pod rękę… jak to w pewnej piosence wybrzmiało

Z astanawiam się, który to raz już mam do czynienia z Little Nightmares III w ostatnich latach i… chyba będzie to trzeci albo czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch lat. Czy to na Gamescomie, czy to podczas różnych innych wydarzeń, gra od Supermassive Games jest mocno obecna i właściwie można byłoby powiedzieć, iż o Małych Koszmarkach wiemy już wystarczająco dużo.

Ale na ostatniej prostej przydarzyła się jeszcze jedna okazja, aby wziąć udział w kolejnych przygodach Low i Alone, tym razem w tradycyjnym dla horrorów klimacie – jest „wesołe” miasteczko, jest również zagrożenie ze strony niepokojącego gościa, który tym wszystkim zarządza. Są również przeróżne zagadki, które trzeba rozwiązać.

I powiem szczerze, że, tak jak na wstępie, moje zainteresowanie nie było wielce ogromne, tak z każdą kolejną minutą ta kooperacyjna zabawa podobała mi się coraz bardziej. Problem jednak widzę w zupełnie innym miejscu, ale to na koniec.

Low i Alone w mocno pokręconym wesołym miasteczku – wrażenia z Little Nightmares III

Jak wcześniej wspomniałem, Little Nightmares III miało w ostatnich latach całkiem sporo różnych pokazów oraz okazji do ogrania i nie dziwi mnie, że Bandai Namco robi wiele, aby grę zaprezentować jak najszerszemu gronu graczy. Z jednej strony dlatego, że Supermassive Games przejęło markę po Tarsier Studios i warto pokazać, że nowa ekipa (która posiada doświadczenie w tworzeniu horrorów, i to całkiem porządnych) zrozumiała, jakie zadanie przed nią stoi. Z drugiej natomiast, mimo renesansu horrorów z nieco większym budżetem, nadal warto tego typu gry promować. Tym bardziej, że pod względem podejścia do tematu Little Nightmares jest na swój sposób wyjątkowe. A do tego dochodzi jeszcze kooperacja…

W trakcie hands-onu mieliśmy mniej więcej dwie godziny na rozprawienie się z rozdziałem związanym z wesołym miasteczkiem, grając w parach.

Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że Little Nightmares III – tak jak poprzednimi razami – nadal mocno trzyma klimat. Co prawda pewne sztuczki i straszaki nie robiły tutaj tak mocnego wrażenia, ale mimo wszystko gęstość atmosfery jest odczuwalna w podobny sposób. Druga z kolei dobra informacja to fakt, że ogrywanie tego tytułu w dwie osoby również sprawia sporo frajdy, bo co by nie mówić – rozwiązywanie niektórych zagadek czy wykonywanie odpowiednich akcji, aby popchnąć fabułę do przodu w stylu „to ja zgarnę po drodze coś, a ty leć przed siebie i otwórz drzwi” daje sporo satysfakcji po ich wykonaniu.

Tym bardziej, że o ile niektóre z zagadek nie są wcale tak wymagające i łatwo odnaleźć odpowiedź będącą nieopodal, o tyle w przypadku zagadki będącej właściwie pod nosem praktycznie trudno było wpaść na ten konkretny pomysł. Sprytne, ale również przypominające o tym, że – tak jak w klasycznych przygodówkach point‑and‑click – czasami warto dosłownie przeklikać i „wylizać” wszystkie ściany od lewej do prawej, aby znaleźć to, co nas najbardziej interesuje.

Niemniej jednak, im dłużej o tym wszystkim myślę, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że fani poprzednich odsłon Little Nightmares raczej nie będą zaskoczeni wieloma z tych elementów. Głównie dlatego, że całość opiera się na tych samych zasadach, a to dla niektórych może być zarówno dużym plusem, jak i ogromnym minusem, jeśli oczekiwaliście gruntownych zmian ze względu na zabawę w kooperacji.