Zabawa w wojnę - recenzja Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp to zestaw dwóch gier z konsoli GameBoy Advance, które doczekały się solidnego odświeżenia na Nintendo Switch nie tylko w warstwie audiowizualnej. Co prawda nie ma tu jakichś wielkich zaskoczeń i odkrywczych nowości, ale postawmy sprawę jasno – w przypadku Zaawansowanych Wojen chyba nikt nie liczył na rewolucyjne zmiany. Pierwowzory z GBA były w swoim czasie bezkonkurencyjne, a i teraz mogą zawstydzić niejedna produkcję z gatunku turowych strategii na szachownicy.

Trzeba przyznać, że Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp z początku nie miał lekko. Gra była zapowiadana na grudzień 2021 roku, ale później przesunięto premierę na kolejną wiosnę. Taka nagła zmiana zwykle nie wróży niczego dobrego. Ostatecznie i tak nie dowiedzieliśmy się, czy Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp był dopracowany na kwietniowy termin, gdyż Nintendo podjęło zaskakującą decyzję o całkowitym zawieszeniu premiery przez inwazję wojsk Putina na Ukrainę.

Co ciekawe, oryginalne Advance Wars ukazało się w Ameryce dokładnie dzień po zamachu na World Trade Center. Nie wiadomo, czy miało to wpływ na przesunięcie premiery europejskiej, która odbyła się dopiero po nowym roku. A Japończycy musieli czekać aż do 2004 roku na zbiorcze wydanie Advance Wars 1+2.

Tyle historii. Mamy drugą połowę kwietnia 2023 roku i choć nic nie wskazuje na to, by rosyjskie wojska miały się wkrótce wycofać z Ukrainy, to Nintendo w końcu uznało, że gracze mogą już się pobawić w wojnę na swoich Switchach. Bo trzeba to podkreślić: Advance Wars to humorystyczne, kreskówkowe, momentami infantylne i bardzo niepoważne przedstawienie konfliktu zbrojnego. Ale przy tym niesamowicie sprytna, wciągająca i wymagająca strategia turowa.