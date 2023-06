Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry na PC w czerwcu

Nadszedł czerwiec, a wraz z nim lato i co najważniejsze, wakacje. A to oznacza dużo wolnego czasu na granie. To idealna okazja, na nadrobienie swojej własnej kupki wstydu, a także sięgnięcie po gry, które za darmo rozdawane są przez internetowe sklepu. Jeżeli więc nie macie pomysłu, w co zagrać w tegoroczne wakacje, to poniższa lista darmowych pozycji może Was zainteresować. W naszym zestawieniu znajdziecie najnowsze darmowe gry oferowane przez Epic Games Store, Steam, GOG.com, a także inne sklepy. Zwróćcie również uwagę na nowości debiutujące w modelu free-to-play, a także premiery gier w abonamentach, jak Xbox Game Pass i Amazon Prime Gaming. Nasz artykuł będzie na bieżąco aktualizowany przez cały miesiąc, więc zachęcamy do jego częstego odwiedzania.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Hue: od 25 maja do 8 czerwca (Steam)

Midnight Ghost Hunt: od 1 czerwca do 8 czerwca (Epic Games Store)

Tajemnicza gra: od 8 czerwca do 15 czerwca (Epic Games Store)

Tell Me Why: od 1 czerwca do 30 czerwca (Steam i Microsoft Store)

STEAM

GOG

EPIC GAMES STORE

MICROSOFT STORE