Yet Another Zombie Survivors - to dopiero pierwsza fala, a już mamy hit

Jeszcze jedna gra o zombie…

Po wydanym lata temu Yet Another Zombie Defense polskie Awesome Games Studio powraca z niejako drugą odsłoną cyklu zatytułowaną Yet Another Zombie Survivors, która niedawno zadebiutowała we Wczesnym Dostępie na Steamie. Tym razem jednak nie będziemy barykadować się w jednym miejscu, ale ruszymy do (na razie jedynej lokacji) odizolowanego miasta, gdzie - a jakże - odeprzemy fale nadciągających stworów.

Niesamowita!

Nazwa studia odpowiedzialnego za Yet Another Zombie Survivors idealnie komponuje się z jakością gier oferowanych przez tę ekipę. Yet Another Zombie Defense znajdziemy na platformie Valve od blisko dziesięciu lat. W tym czasie tytuł zebrał ponad 12 tysięcy bardzo pozytywnych opinii (w międzyczasie doczekał się konwersji na konsole i iOS-a), a “dwójka” jak na razie ma ich blisko cztery razy mniej. Tyle tylko, że ukazała się 13 lipca, czyli kilka tygodni temu. Wygląda więc na to, że Yet Another Zombie Survivors co najmniej powtórzy sukces pierwowzoru. Skromna zawartość, jaką udostępniono w momencie premiery Early Accessu już teraz zapewnia kilka godzin wciągającej rozgrywki.

Skąd taki sukces Yet Another Zombie Survivors?

Tak naprawdę odpowiedź jest dość prosta. Gra jest izometryczną autostrzelanką, w której - jak już napisałem wcześniej - pokonujemy kolejne fale zombie. Jako że kierowana przez nas postać (a potem postacie, bo do jednego bohatera może dołączyć z czasem jeszcze dwóch kompanów SI) strzela do przeciwników bez naszego udziału sprawia, że my skupiamy się wyłącznie na chodzeniu i obracaniu się w kierunku nadciągających wrogów, a także rozwoju postaci (zarówno “w locie”, jak i permanentnym między sesjami). Brzmi niezwykle prosto, prawda? I tak w zasadzie jest. Przynajmniej jeśli chodzi o tzw. easy to learn, bo Yet Another Zombie Survivors to zdecydowanie hard to master.

Żadnej fabuły, żadnego skomplikowanego sterowania

Taki cel przyświecał twórcom Yet Another Zombie Survivor z Awesome Games Studio, lecz już teraz wiadomo, że mechanika rozgrywki w pierwszej nadchodzącej aktualizacji zostanie nieco rozbudowana. Będziemy mogli sami celować i strzelać, lecz określimy, czy opcja ta ma być włączona dla wszystkich członków naszego zespołu czy też jedynie lidera. Dla mnie to zupełnie niepotrzebne, więc cieszę się, że da się grać również po staremu. Poza tym dobrze, że od samego początku autorzy biorą pod uwagę opinie graczy. Po to jest właśnie Wczesny Dostęp.