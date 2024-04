EA Sports F1 24 - kilka słów o tym co w kampanii dla pojedynczego gracza

Sprawdzamy, co będą mogli znaleźć w grze osoby szukające zabawy w solo jak również w kooperacji!

Kariera EA Sports F1 24 – co w niej znajdziemy?

W tegorocznej edycji EA Sports F1 24 najważniejszym elementem będzie kariera, w której gracz wcieli się w jednego z kierowców z aktualnej stawki Formuły 1 lub Formuły 2, dzięki czemu będziemy mogli krok po kroku budować jego reputację w królowej motorsportu. Z drugiej strony będzie również możliwość wcielenia się w jedną z legend F1, która może wrócić na „jeszcze jeden sezon”. Oczywiście nie wyklucza to również stworzenia swojego własnego zawodnika, aby wmieszać się w stawkę i sprawdzić jak nasza kariera będzie przebiegała.

Najważniejsze jednak tym razem jest to, że każdy nasz ruch będzie o wiele bardziej obserwowany przez różne zespoły w kwestii reputacji oraz umiejętności, które prowadzony przez nas kierowca będzie rozwijał, a to przekładać się będzie na pozycję na rynku kierowców między sezonami. Całości dopełnia tutaj również system rozpoznawalności, na który przekładać będą się wyniki na torze, wykonywanie zadań zleconych przez zespół oraz lojalność względem wybranego zespołu czy to poprzez jazdę wcześniej w akademii w Formule 2, czy też wieloletnie zobowiązania w jednym teamie. Dzięki temu wszelkie zmiany względem rozwoju samochodu będą wykonywane szybciej, będzie mniejsza szansa na wpadki, a także otrzymamy dostęp do eksperymentalnych części tylko i wyłącznie do naszego auta.

Jest jednak mały twist w tym wszystkim, czyli sekretne spotkania z przedstawicielami innych drużyn w celu negocjacji kontraktów na przyszły sezon. Jeśli pamiętacie sytuację między Oscarem Piastrim a zespołem Alpine to zdecydowanie pamiętacie również moment, w którym Francuzi bez porozumienia się z Australijczykiem „przedłużyli” jego kontrakt, gdy ten rozmawiał z przedstawicielami McLarena. Tutaj sytuacja jest nieco podobna, choć warto pamiętać o tym, że im częściej będziemy się spotykać z różnymi managerami… to nagle wszyscy się o naszych spotkaniach dowiedzą i ewentualne warunki kontraktu mogą ulec pogorszeniu.

Dlatego też współpraca z naszym managerem po to, aby wypracować jak najlepsze korzyści będzie kluczowa tak samo jak dyskrecja oraz wykonywanie zadań w trakcie wyścigów czy testów zlecanych przez naszego inżyniera wyścigowego. Przykładowo – teraz nasz inżynier wyścigowy może poprosić nas o to, abyśmy w trakcie wyścigu przejechać kilka okrążeń poniżej określonego czasu, aby zniwelować różnicę do najbliższego przeciwnika w trakcie pitstopu lub dać odetchnąć silnikowi i przestać jechać blisko za innymi pojazdami.

Innymi słowy mówiąc – tych elementów do zarządzania naszą karierą w F1 24 będzie całkiem sporo.

Wracając jeszcze do tematu rozwoju samochodu to po pierwszym sezonie będziemy mogli wybrać kierunek rozwoju naszego samochodu w ramach konkretnych scenariuszy. Ma to służyć odświeżeniu struktury sezon po sezonie obok tego, jak będą działały przeróżne zmiany w ramach zmian regulacji odgórnie zarządzonych przez management Formuły 1. Natomiast nowa kariera wprowadza również możliwość współpracy ze specjalistami, aby dostosować cele rozwoju samochodu w ramach weekendu wyścigowego.