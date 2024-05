The Rogue Prince of Persia - pierwsze wrażenia. Przepraszam, czy to Dead Cells?

Nowa odsłona kultowej serii Prince of Persia debiutuje (na razie we wczesnym dostępie) zaledwie kilka miesięcy po poprzedniej. Ale to nie ma większego znaczenia. Dlaczego? Przeczytajcie.

Tuż po uruchomieniu i rozegraniu kilku sesji z The Rogue Prince of Persia nietrudno dostrzec, że Evil Empire nie chciało wymyślać koła od nowa, więc można odnieść wrażenie, że nowa odsłona przygód Księcia Persji w wielu miejscach sprawia wrażenie graficznej nakładki na Dead Cells. Owszem. mamy tu sporo wspólnych mianowników (obie produkcje są dwuwymiarowymi rogue-lite’ami), niemniej da się zauważyć także różnice. Przede wszystkim zrezygnowano z pixel-artu na rzecz komiksowej i - jak się okazało już przed premierą - dla wielu wręcz nieakceptowalnej pod względem stylu oprawy wizualnej. Tyle tylko, że sam byłbym ostrożny w wysnuwaniu jakichkolwiek wniosków przed zagraniem. Dlaczego?

Fani Prince of Persia nawet w najśmielszych snach nie mogli marzyć o tym, że 2024 rok przyniesie im aż dwie nowe gry należącego do tego cyklu. A tak się właśnie dzieje, bo kilka miesięcy temu graliśmy w Prince of Persia: The Lost Crown stworzone i wydane przez Ubisoft, natomiast teraz na ustach wszystkich jest The Rogue Prince of Persia i to nie od byle jakiego studia, ale Evil Empire, które odpowiada za popremierowy rozwój niesamowicie popularnego Dead Cells autorstwa Motion Twin.

The Rogue Prince of Persia na statycznych obrazkach może prezentować się mizernie, tak samo zresztą jak na przedpremierowych materiałach wideo. Sam przyznam szczerze, że nie byłem przekonany do tej grafiki, ale wyznaję zasadę, że mimo wszystko warto spróbować, aby przekonać się o czymś na własnej skórze. Gdybym nie działał w ten sposób, bazując jedynie na screenach czy filmikach, ominęłoby mnie wiele ciekawych produkcji. Dlatego też, o ile na początku faktycznie oprawa wizualna The Rogue Prince of Persia wręcz mnie odpychała, o tyle po spędzeniu z grą kilkudziesięciu minut najzwyczajniej w świecie przekonałem się do tej, bądź co bądź, nieco surowej, pozbawionej wielu detali grafiki.

Fabuła? Jest, ale…

Podobnie jak w przypadku pierwszych wrażeń z Hadesa II, które już możecie przeczytać na gram.pl, również w tekście na temat The Rogue Prince of Persia nie chciałbym wiele miejsca poświęcać fabule, tym bardziej że w tym przypadku nie mamy do czynienia ani z angażującą, ani z pomysłową historią; dialogi również nie są szczególnie zajmujące. Tak czy inaczej trzeba odnotować, że podczas rozgrywki - w przeciwieństwie do Prince of Persia: The Lost Crown - wcielamy się w księcia Persji, a naszym zadaniem jest odparcie ataku Hunów, którzy najechali stolicę królestwa głównego bohatera.

Jeśli chodzi o scenariusz, to w zasadzie na razie tyle, chociaż może warto jeszcze wspomnieć o tym, że po każdej śmierci, o ile dotrzemy do odpowiedniego miejsca w danej lokacji, odblokowujemy kolejne informacje na temat naszych celów, które pojawiają się na mapie myśli. Ponadto rozpoczynając swoją przygodę niejako od nowa, będziemy przechodzić przez następne lokacje, ale już na samym starcie mamy dwie do wyboru, potem natomiast pojawiają się jeszcze rozgałęzienia. Mamy tu więc przeciwieństwo tego, co zaproponowano we wczesnym dostępie Hadesa II, gdzie otrzymaliśmy jedną główną ścieżkę, w której szliśmy po kolejnych obszarach jak po sznurku, a także poboczną linię bossów (do odblokowania z czasem) oddzielonych od siebie lokacjami.

A jak w to się gra?

The Rogue Prince of Persia to charakteryzująca się wysokim poziomem trudności (mam wrażenie, że gra stanowi większe wyzwanie aniżeli przywoływane już niejednokrotnie Dead Cells) platformówka akcji z dwuwymiarowa grafiką. Jako że mamy tutaj do czynienia z rogue-lite’em, po każdej śmierci wracamy do Oazy, czyli centralnego miejsca w świecie, gdzie początkowo spotkamy raptem jednego NPC-a, lecz wraz z postępami w rozgrywce zacznie ich przybywać.

Esencję rozgrywki w The Rogue Prince of Persia stanowi zatem zwiedzanie poszczególnych obszarów, w których przede wszystkim walczymy z przeciwnikami. Poza tym, oczywiście, skaczemy po platformach, biegamy po ścianach, unikamy pułapek i rozmawiamy z napotkanymi postaciami niezależnymi. Na naszej drodze staną zarówno fabularni NPC, jak i handlarze, u których będziemy mogli wydać złoto na zakup tymczasowych ulepszeń, takich jak np. regeneracja punktów zdrowia czy też dostęp do lepszego rodzaju broni (nowe typy oręża znajdziemy również po drodze, czy to na ziemi, czy też w skrzynkach).

The Rogue Prince of Persia to rogue-lite, a nie rogue-like, więc śmierć nie oznacza utraty wszystkich postępów. Poza wspomnianym złotem w trakcie zabawy kolekcjonujemy jeszcze jeden typ waluty, dzięki której możemy w Oazie wytwarzać nowe rodzaje broni, gadżety czy medaliony, z których zrobimy użytek podczas kolejnych prób. Co ważne, nie działa to jak w Hadesie, gdzie przed wyruszeniem w drogę wybieramy jedną z dostępnych broni. Tutaj zawsze na początku mamy do dyspozycji jeden typ oręża, lecz możemy wymienić go na inny już w trakcie wyprawy.

The Rogue Prince of Persia bywa nie fair

Poszczególne lokacje w The Rogue Prince of Persia są generowane losowo. Owszem, mamy tutaj predefiniowane biomy i ograniczoną liczbę elementów, z których gra “składa sobie” nowe obszary do eksploracji tak, byśmy za każdym razem byli mniej lub bardziej zaskoczeni rozmieszczeniem wrogów czy przedmiotów, niemniej da się odnieść wrażenie, że system nie zawsze działa tak, jak należy.