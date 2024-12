Wzloty i upadki branży gier - tym żył gaming w 2024 roku

Wielu obserwatorów i pracowników branży gier wideo nie ukrywa, że gamedev znalazł się w jednym z największych kryzysów w swojej historii. Patrząc z polskiej perspektywy nawet ciężko z tym dyskutować. Ostatnie 12 miesięcy było więc niezwykle trudne, ale przyniosło też kilka pozytywnych wydarzeń. Niektóre z nich będą mieć swoje reperkusje w kolejnych latach. Korzystając z końca roku dobrze jest to sobie podsumować.

Zapraszam więc na przegląd najważniejszych wydarzeń w branży gier wideo w 2024 roku. W oddzielnym tekście spojrzeliśmy na sytuację w Polsce, a więc teraz zajmiemy się tylko perspektywą globalną. Czy to był dobry rok? Na pewno szalenie trudny, ale bez wątpienia z wieloma świetnymi grami. Jest więc o czym dyskutować.

A jaki był ten rok z Waszej, growej perspektywy? Będziecie go dobrze wspominać?

Kryzys, zwolnienia, oszczędności

Kryzys branży nie zaczął się w 2024 roku, ale był w nim kontynuowany. Aż trudno zliczyć ile ludzi straciło pracę w gamedevie. Najwięksi rynkowi gracze nie mieli oporów i masowo ucinali etaty. Wielkim cudem jest to, że z rynku nie zwinął się żaden znany deweloper. W zasadzie można wymienić tylko Tango Gameworks, które Microsoft zamknął krótko po wydaniu fantastycznego Hi-Fi Rush. Całe szczęście, że finalnie studio zostało odkupione i przywrócone do życia przez Kraftona. Zostaje jeszcze Arkane Austin, ale to jednak tylko połowa (w dodatku ta słabsza) znanego dewelopera.

Różne firmy w różny sposób przechodziły przez kryzys. Bez wątpienia najmocniej w oczy rzuca się sytuacja Embracer Group, który zaczął cięcia kosztów i wyprzedaż części majątku po tym jak upadła ogromna umowa inwestycyjna z Saudyjczykami. Więcej o genezie tych problemów znajdziecie w TYM TEKŚCIE. Polecam go w szczególności tym, których interesuje szczegółowa analiza sytuacji Embracera, a nie jedynie powierzchowny rzut oka. W kolejnym kroku odsyłam do TEGO ARTYKUŁU, w którym przybliżyłem postać Larsa Wingeforsa, CEO Embracera, co też pozwala nieco lepiej ocenić sytuację.