Worms - Gra Planszowa - recenzja. Totalna robalomasakra

Wormsy to naprawdę klasyka gier komputerowych. Od razu zaznaczę też, że piszę tę recenzję zarówno jako olbrzymi fan gier planszowych, jak i wielki entuzjasta właśnie Wormsów. Jedną z pierwszych gier, które katowałem za dzieciaka, był Armageddon, zaraz potem całkiem udane Worms 3D (do których chyba najmocniej nawiązuje Worms – Gra Planszowa), potem niezbyt udane Forts i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj zdarza mi się zatrzymać w domu znajomych podstępnym pytaniem: „To co, może na rozchodne partyjka w Wormsy?”. Jak zatem się domyślacie, na Worms – Gra Planszowa ucieszyłem się jak małe dziecko, które właśnie instaluje płytę z Worms Forts. No i nie wiedziałem, że czeka mnie podobny miks rozczarowań i dobrej zabawy, co wtedy.

Ale jeszcze tytułem wstępu dla osób, które kliknęły w ten artykuł, ale nie mają pojęcia, czym są Wormsy. To seria turowych gier komputerowych, głównie w 2D, w której sterujemy drużyną robaków, a naszym celem jest eliminacja pozostałych drużyn. Wykorzystujemy w tym celu różnorodne bronie – od starej dobrej bazooki, przez gołębia pocztowego, betonowego osła, aż po legendarny Święty Granat Ręczny albo siejącą postrach bombę bananową. To strategiczna gra łącząca mnóstwo chaosu i premiująca brawurowe zagrania.

W Worms – Gra Planszowa nasz cel jest jasny. Eliminacja. Przeciwników oczywiście, ale może się trafić, że po drodze zrobimy sobie samodzielnie krzywdę. Na naszej drodze ku gwarantowanej obupólnej zagładzie pomoże nam mnóstwo wymyślnych broni, a przeszkodzą czynniki atmosferyczne i inni gracze. Możemy grać maksymalnie w czwórkę (nie ufajcie tutaj zagranicznym stronom – nasza rodzima wersja jest na 4, a nie 6 graczy), a rozgrywka zajmie pewnie około 30 minut.

Totalna robalomasakra

Setup gry należy do dość prostych. Stawiamy heksagonalny klocek wyznaczający aktualny kierunek wiatru, a następnie każdy gracz dokłada po jednym kafelku mapy, tak aby dotykał innego elementu na planszy. Potem na planszę wystawiamy krok po kroku siedem elementów – beczkę z olejem, skrzynkę z bronią, minę i cztery robale. Ale żeby nie podejść do tego zbyt taktycznie, dopiero potem losujemy, kto gra którą drużyną. Być może trafi się wam ta, którą rozkładaliście, ale raczej tak nie będzie. Nie warto więc z góry budować idealnej pozycji – możecie grać na czyjąś korzyść. Setup zajmie nam może z 10 minut i jest całkiem przyjemny.

Potem warto przystąpić do przyswajania zasad. Naprawdę, grałem w sporo planszówek, ale Worms – Gra Planszowa to chyba top 3 najgorzej napisanych instrukcji, jakie widziałem. Zasady są łatwe, ale lepiej nauczyć się ich z jakiegoś filmu bądź liczyć na znajomego, który przekaże wiedzę ustnie. Niemniej, jak już przez to wszystko przejdziemy, to staje przed nami gra o poziomie trudności niemal familijnym. Tylko naprawdę źle opisana. Najbardziej jaskrawym przykładem jest dla mnie mechanika odrzutu, która sprawia, że zmieniamy kierunek celu bądź skoku w losową stronę (decyduje kość). Tłumacze postanowili, że rozsądnie będzie opisać to jako „Odrzuć żeton celu”. Bo logiczne jest, że chodzi o odrzut, a nie o odrzucenie, jak stałoby się to w każdej innej planszówce na świecie, prawda? Więc pod hasłem „odrzuć” kryje się przesunięcie w losowym kierunku. W żadnym wypadku nie chodzi o faktyczne odrzucenie.

Jak przebrniemy już przez kilka podobnie nieintuicyjnych opisów, Worms – Gra Planszowa robią się nawet zrozumiałe i całkiem logiczne. Tylko że początkowe partie są dramatyczne. Karta nalotu powietrznego wymaga całej ramki w instrukcji, która tłumaczy, jak działa, a na samej karcie znajdziemy raczej coś w rodzaju szyfru.

Coś, co robale lubią najbardziej – czysty chaos

Dobra, przeszliśmy przez zasady, czas pograć. Worms – Gra Planszowa to szybka i dynamiczna gra. W naszej turze możemy się poruszyć, zagrać kartę (która czasami da nam możliwość zagrania dodatkowej karty, chociażby liny), a potem ewentualnie wycofać. Większość kart, które zagramy, to oczywiście broń masowej zagłady, którą wycelujemy z lepszym lub gorszym skutkiem w przeciwników. Po drodze zgarniemy jeszcze kilka skrzynek, które rozszerzą nasz arsenał, oddamy turę i pomodlimy się do robalowych bogów, żeby dożyć następnej.

Arsenał jest naprawdę konkretny i w talii kart znajdziemy większość kultowej broni. Zwykłe uzi czy pistolet to gwarantowane trafienie, ale nie robiące przesadnych szkód. No chyba że trafimy w minę, która trafi w beczkę, która trafi w minę… Ale taki Święty Granat Ręczny to gwarantowana destrukcja całego pola. O ile trafimy. W tej kwestii gra planszowa doskonale oddaje klimat oryginalnych gier. A propos klimatu – nie zabrakło też bardzo ważnej mechaniki. Regularne działania wojenne i eksplozje na danym obszarze w końcu sprawią, że ów obszar zniknie, a pojawi się za to woda. A w wodzie to pływają ryby i toną robale.

Na planszę regularnie spadają też skrzynki z zaopatrzeniem, beczki i miny. Mechanika gry nie pozwala właściwie na jakieś dłuższe przestoje – to 100% czystej demolki napędzanej przez ciągłe dostawy broni. Nasze robale zdecydowanie nie odpoczywają.