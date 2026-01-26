Gang - recenzja. Czy kooperacyjny poker to już szaleństwo?

Jak poker to współzawodnictwo, kasyno, wygrani i przegrani. Tylko, że nie w grze Gang. Tutaj stawiamy na kooperację i ma to w dodatku ręce i nogi!

Dobra, o co tutaj w ogóle chodzi? Jak stary dobry poker może być kooperacyjny? I jaki to miałoby sens? Odpowiadam więc po kolei. Fabularnie w Gangu jesteśmy gangiem, bez większej niespodzianki, i planujemy poważny napad na bank. Jako drużyna musimy współpracować i przełamać trzykrotnie zabezpieczenia nie uruchamiając przy tym trzykrotnie alarmu. A robimy to grając w pokera.

Gang korzysta z normalnych zasad Texas Hold’em Pokera. Gracze mają po dwie własne karty, a następnie na stole odsłaniane są trzy wspólne, potem kolejna i potem jeszcze jedna. Dysponując pięcioma wspólnymi kartami i dwiema własnymi tworzymy jak najmocniejszy układ wykorzystujący pięć z tych siedmiu kart. Od najwyższej karty, do królewskiego pokera. Osobom, które nie grywały wcześniej w starego dobrego Texasa przytoczę przykład. Jeśli na ręku mamy trójkę i ósemkę, a na stole dwójkę, ósemkę, waleta, króla i asa, to naszym najlepszym układem będzie para ósemek. Gracz z królem na ręku pokonałby nas mocniejszą parą, a gracz z dwiema dwójkami na ręku zgarnąłby całą pulę dzięki trójce dwójek. Tutaj więc od razu zaznaczę – jeśli umiecie grać w pokera, przyswojenie zasad Gangu zajmie wam 3 minuty. Jeśli nie, może być trochę trudniej.

A gdzie tu kooperacja? Nie rywalizujemy ze sobą. Zamiast tego, nie komunikując się o tym co mamy na ręce musimy wspólnie ustalić kto z nas ma najsłabszy, a kto najmocniejszy układ. Jeśli wytypujemy kolejność prawidłowo, mamy pierwsze zwycięstwo z trzech. Jeśli się gdzieś pomyliliśmy, mamy pierwszą porażkę.

Kluczem dobrej komunikacji jest jej brak

Runda w Gang zaczyna się od dobrania swojej pary kart. Następnie następuje coś, co w normalnym pokerze byłoby pierwszą licytacją. Tutaj mamy żetony z liczbami od 1 do liczby graczy. Każdy z nas szacuje teraz jak dobra w tej skali jest jego ręka i bierze żeton. Alternatywnie może zabrać komuś żeton i to ten ktoś musi poszukać sobie nowego. W ten sposób możemy mniej więcej ocenić siłę naszych rąk. Skoro macie parę dwójek a ktoś zabiera wam mocny żeton to pewnie ma coś lepszego, prawda? Tylko jaki żeton wziąć teraz...

Potem pokazują się trzy wspólne karty i raz jeszcze dokonujemy szacowania. Potem jeszcze jedna karta i szacujemy raz jeszcze, a potem pojawia się karta ostatnia. Tym razem już nie szacujemy, a faktycznie ustalamy. Tylko wyniki z ostatniej tury liczą się na koniec – pozostałe stanowią dla nas tylko wskazówki. Jeśli wszyscy gracze doszli do porozumienia, gracz z jedynką pokazuje swój układ, a gracz z dwójką go przebija, potem przebija go gracz z trójką i jeśli utrzymamy to do końca to wygraliśmy. Proste, prawda?

Tyle, że absolutnie nie. W Gangu obowiązuje ważna zasada zabraniająca mówić nam wprost o swoich i innych graczy kartach i układach. Opieramy się więc tylko na zdrowym rozsądku pozostałych. Jeśli gracz uznawał, że ma fatalny układ w pierwszych 2 rundach, ale przy czwartej karcie stwierdził, że jest super, to pewnie ma coś związanego z tą czwartą kartą, prawda? Im więcej graczy tym robi się ciężej i bardziej musimy poznawać swój tok myślenia.

Na koniec mały bonus – jeśli wygraliśmy poprzednią rundę to dobierzemy kartę utrudnienia, która przeszkodzi nam w następnej rundzie. Jeśli przegraliśmy, to na pocieszenie wylosujemy jakies ułatwienie. Chociażby jeden gracz będzie mógł pokazać jedną ze swoich kart czy coś w tym stylu.