Więcej nie znaczy lepiej - recenzja Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Postawmy sprawę jasno - Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections nie jest złą grą. Dla fanów mangi/anime o wojownikach ninja to pozycja obowiązkowa. Ale jeśli chodzi wyłącznie o miłośników arenowych bijatyk i/lub poprzednich gier spod szyldu Naruto: Ultimate Ninja, to sytuacja nie jest tak klarowna.

Rozmach i różnorodność może przytłaczać, ale to tylko pozory. Przy tak wielkiej liczbie avatarów nie ma mowy o diametralnej różnicy między poszczególnymi postaciami. Wieloma gra się identycznie lub bardzo podobnie, a jedyną odmianę stanowią efektowne animacje ataków specjalnych. I znowu – nie jest to jakiś poważny zarzut stawiany twórcom gry. Ten typ po prostu tak ma i przez ostatnich naście lat zdążyłem się przyzwyczaić, że każde nowe Naruto Ultimate Ninja pod kątem listy zawodników stawia na ilość, a nie jakość jak w klasycznych mordobiciach typu Street Fighter.

Druga zauważalna na pierwszy rzut oka cecha Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections dostępna na start, to bodaj rekordowa liczba grywalnych postaci. Już do pierwszej walki możemy wystawić kogoś spośród ponad 130 bohaterów znanych z mangi/anime. Standardowo jest tu sporo “powtórzeń” (kilka wersji Naruto, Tobiego itp.) i tylko dziesięć postaci (lub ich kolejnych wersji) nie pojawiało się we wcześniejszych grach.

Jedno, co najmocniej rzuca się w oczy, to próba dostosowania systemu walki do potrzeb nowicjuszy. Oznacza to wprowadzenie opcjonalnego trybu, który pozwala zautomatyzować prawie każdą czynność wykonywaną przez naszych wojowników. Oczywiście jest to tylko wariant dla chętnych i puryści mogą pozostać przy klasycznym obłożeniu przycisków.

System walki opiera się na zasadach powielanych i lekko modyfikowanych od dobrych piętnastu lat . To cały czas widowiskowa bijatyka na trójwymiarowej arenie, która modelem sterowania bardziej przypomina grę akcji TPP niż “typowe” mordobicie. Japończycy z CyberConnect2 trzymają się utartego schematu i nie mam im tego za złe. Tym niemniej po tylu latach na rynku Naruto Ultimate Ninja wymaga solidnej rewitalizacji zamiast symbolicznego retuszu. Zmiany w systemie walki, które zauważą weterani serii, są w większości niewiele znaczące. Oczywiście do pewnych rozwiązań trzeba się przyzwyczaić lub wręcz nauczyć. Ale w ogólnym rozrachunku (jeśli grało się w kilka wcześniejszych części) Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections rozczarowuje brakiem świeżości.

“Historia” to nic innego jak ciąg fabularnych walk pamiętanych z serialu Naruto/Naruto Shippuden (niestety nie wszystkich), które zostały poprzedzielane... slajdami z anime. Liczyliście na animowane cutscenki na silniku gry z pełnym voice actingiem? No to się przeliczyliście. CyberConnect2 kompletnie pokpiło sprawę, decydując się na taki ruch. Po pierwsze, stopklatki wyciągnięte z anime wyglądają słabo (niska rozdzielczość), a narrator opowiadający streszczenie całej sagi to nieśmieszny żart.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w trybie “Specjalnych opowieści”, który bazuje na zupełnie nowej historii ze świata Boruto. W pewnym sensie. Krótko mówiąc, cały zamysł polega na tym, że bohaterowie Boruto grają w coś na wzór “Naruto MMO” i do tego została dopisana przewidywalna i miałka fabułka. Sama opowieść jest oczywiście pretekstem do toczenia kolejnych pojedynków z udziałem Naruto i jego znajomych. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to dziwacznie na “papierze”, ale takie jest również w praktyce. Słysząc zapowiedzi “zupełnie nowej historii Boruto”, przy której pracował twórca mangi, mającej ukazać się na 20. rocznicę Naruto w świecie gier, moje oczekiwania były wysokie. Łudziłem się, że CyberConnect2 wróci do rozgrywki z eksplorowaniem świata (żadna nowość dla tej serii), a zamiast tego dostałem serię walk z dziwacznym i nieprzekonującym tłem fabularnym. Jedyny plus “Specjalnych opowieści”, to cutscenki na silniku gry i aktorski dubbing w miejsce stopklatek i narratora.

A miało być tak pięknie

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections jest produkcją bardzo nierówną i pod wieloma względami zmarnowała swój potencjał. Fajnie, że jest 130+ postaci na start, dynamiczny i widowiskowy system walki z drobnymi zmianami sprawia frajdę, jeżeli nie oczekujemy technicznego mordobicia. Na PlayStation 5 płynne (jak na moje oko) 60 FPS pasuje do tej gry jak ulał, a wszystkie rozbłyski, fajerwerki i inne efekty specjalne jeszcze nigdy nie wyglądały w tej serii tak dobrze. Z drugiej strony, natłok bohaterów odbija się na szczegółowości niektórych modeli i widać, że gra ma leciwe fundamenty.

Fajnie, że jest przebogata encyklopedia, która opisuje pokrótce każdą postać (duży plus za przetłumaczenie na język polski wszystkich tekstów w grze). Do trybów Versus, treningowego i całkiem bogatej oferty rozgrywek sieciowych nie mogę się przyczepić (choć tuż po premierze nie działał on jak należy) i pod kątem czystej walki Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections jest naprawdę solidną produkcją, zapewniającą godziny świetnej rozrywki. Ale praktycznie tylko dla fanatyków uniwersum Naruto, którzy przełkną żałosną próbę podsumowania historii z anime w “Historii” i dziwaczny eksperyment z trybem fabularnym Boruto.

Jeśli miałbym zostawić w kolekcji tylko jedną grę z serii Naruto Ninja Storm, to Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections na pewno nie byłoby moim pierwszym wyborem. Dla kolekcjonerów i fanatyków spoko opcja, podobnie jak dla niedzielnych wielbicieli “arenówek”, którzy mogą tu tworzyć spektakularne kombinacje, nawalając bez przerwy w jeden przycisk.