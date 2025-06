Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition - recenzja. Kapitan Titus na sterydach

Jako że nie jest to recenzja gry Warhammer 40,000: Space Marine, bo takową znajdziecie oczywiście na łamach gram.pl, w tym tekście skupimy się na omówieniu nowości zawartych w odświeżonej wersji Warhammer 40,000: Space Marine. Niestety nie ma ich zbyt wiele, a gra jakością wykonania odstaje od drugiej części serii, niemniej to wciąż naprawdę wciągająca gra akcji z perspektywy trzeciej osoby. Bo to trochę takie Gears of War, ale w zupełnie innym uniwersum.

To tylko remaster, ale…

Bardzo żałuję, że w przypadku Warhammer 40,000: Space Marine pokuszono się jedynie o remaster, choć z drugiej strony remake przypominałby do złudzenia właśnie kontynuację produkcji stworzonej przez Relic Entertainment. Niemniej warto przypomnieć, jak naszpikowane detalami są poszczególne lokacje w Warhammer 40,000: Space Marine II, natomiast w pierwszej odsłonie cyklu gra co rusz przypomina nam o tym, że ukazała się w erze konsol PlayStation 3 i Xbox 360; wówczas trafiła również na PC.

Jakoś tak tu… Pusto?

Lokacje czy to w pierwotnej wersji Warhammer 40,000: Space Marine, czy też w Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition są najzwyczajniej w świecie dość puste. To trochę, jakby postawić obok siebie remake Dead Space’a i pierwowzór. Różnice widać gołym okiem. Autorzy pokusili się jednak o udoskonalenie jakości grafiki. Ta prezentuje się, rzecz jasna, lepiej niż w leciwym już oryginale. Tekstury są ostrzejsze, widać poprawione efekty świetlne. Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition może działać nawet w rozdzielczości 4K. I o ile same miejscówki nie kłują w oczy, tak twarze postaci i ich mimika to niestety relikt przeszłości. Mamy tutaj podobny zgrzyt do tego, który wielu graczom towarzyszył podczas obcowania z Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Czas na zmiany!

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition to remaster, który stara się robić wszystko, aby być znacznie bardziej przystępnym od topornego w wielu miejscach oryginału. Dlatego też przeprojektowano całkowicie menu, HUD i interfejs użytkownika, pozwalając na rozgrywkę nie tylko przy wykorzystaniu kontrolera, ale także klawiatury i myszy (grę testowałem oczywiście na PC, wyszła także na Xbox Series X/S i PlayStation 5). W obu przypadkach Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition sprawdza się naprawdę dobrze, choć nie jestem zwolennikiem klawiatury i myszy w przypadku trzecioosobowych gier akcji, preferuję w tym przypadku zabawę z użyciem gamepada.

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition