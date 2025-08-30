Zaloguj się lub Zarejestruj

W co zaGRAMy we wrześniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/08/30 17:00
0
0

Wrzesień zapowiada się kapitalnie!

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong, W co zaGRAMy we wrześniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Switch 2
  • data premiery: 4 września
  • producent: Team Cherry
  • wydawca: Team Cherry
Nie mogło być inaczej! Zestawienie najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od Hollow Knight: Silksong. Po wielu latach oczekiwania autorzy długo oczekiwanej metroidvanii ze studia Team Cherry w trakcie gamescomu 2025 ujawnili, że kontynuacja hitu sprzed ponad 8 lat (sic!) zadebiutuje 4 września. Tym razem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie wcielimy się w bohatera znanego z poprzedniczki, lecz wcielimy się w Hornet - księżniczkę ochraniającą Hallownest (tak, tak, to właśnie ona była jednym z początkowych bossów w Hollow Knightcie). Ogłoszeniu daty premiery towarzyszyła prezentacja zupełnie nowego materiału wideo przedstawiającego fragmenty rozgrywki. Warto dodać, że nie mamy co liczyć na przedpremierowe recenzje Hollow Knight: Silksong - twórcy nie zamierzają bowiem wysyłać dziennikarzom kodów, gdyż, ich zdaniem, byłoby to nieuczciwe wobec osób, które wsparły grę na Kickstarterze.

Hell Is Us

Hell Is Us, W co zaGRAMy we wrześniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 4 września
  • producent: Rogue Factor
  • wydawca: Nacon
Niebawem studio Rogue Factor wspólnie z firmą Nacon mogą namieszać na rynku przygodowych gier akcji z perspektywy trzeciej osoby. Trafimy w niej do ogarniętego wyniszczającą wojną domową państwa, gdzie zmierzymy się z hordami napotkanych przeciwników, a także spróbujemy dowiedzieć się więcej na temat kataklizmu, który sprawił, że w okolicy pojawiły się maszkary. Grając w Hell is Us nie pokonamy wrogów za pomocą nowoczesnych typów broni, ale przy użyciu oręża z innej epoki (początkowo jedynie miecza, a z czasem topora i włóczni). Pół-otwarty świat będziemy zwiedzać niejako po omacku - w Hell is Us nie znajdziemy znaczników misji, kompasu czy mapy. Brzmi intrygująco, prawda?

Strona 1/5
Następna strona

