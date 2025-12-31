Zaloguj się lub Zarejestruj

W co zaGRAMy w styczniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/12/31 17:00
0
0

Z pewnością będą ciekawsze miesiące w 2026 roku, ale styczeń zaoferuje całkiem niezły zestaw gier, którymi warto się zainteresować.

StarRupture

  • platformy docelowe: PC (wczesny dostęp)
  • data premiery: 6 stycznia
  • producent: Creepy Jar
  • wydawca: Creepy Jar

W styczniu nie będzie zbyt wielu premier, dlatego też zestawienie najciekawszych gier nadchodzącego miesiąca zamykamy w jednym tekście. A rozpoczynamy go od StarRupture, czyli nowej gry survivalowej autorstwa polskiego studia Creepy Jar odpowiedzialnego za wydaną przed kilkoma laty produkcję zatytułowaną Green Hell. Tak jak poprzednio rozgrywka skupi się na przetrwaniu, a poszczególne wydarzenia zostaną ukazane z perspektywy pierwszej osoby. Zajmiemy się eksploracją, kolekcjonowaniem zasobów, stawianiem budynków i walką z przeciwnikami. Za sprawą StarRupture nie trafimy jednak do amazońskiej dżungli, która była teatrem działań gracza we wspomnianym Green Hell, ponieważ tym razem akcja toczy się na tajemniczej, śmiercionośnej planecie. Tak, tak - zamiast zamiast klimatycznych lasów będzie niebezpieczne science-fiction.

Pathologic 3

Pathologic 3, W co zaGRAMy w styczniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 9 stycznia
  • producent: Ice-Pick Lodge
  • wydawca: HypeTrain Digital

Niebawem pojawi się także ciekawa gra dla fanów thrillerów psychologicznych w konwencji survival horroru - kilka dni dzieli nas bowiem od premiery przygodówki akcji zatytułowanej Pathologic 3. Jako lekarz i badacz, określany także mianem cudownego dziecka, czyli Daniił Dankowski będziemy mieli raptem 12 dni na uratowanie mieszkańców niewielkiego miasteczka zlokalizowanego głęboko na wschodnim stepie przed tajemniczą zarazą. W przeciwieństwie do drugiej odsłony cyklu, która skupiała się w dużej mierze na przetrwaniu, Pathologic 3 kładzie nacisk na inne elementy rozgrywki. Mianowicie będziemy musieli przede wszystkim zapoznać się z historiami badanych przez nas pacjentów, szukać dowodów, korzystać z mikroskopu celem sprawdzenia patogenów, tworzyć lekarstwa, a nawet... zarządzać armią żołnierzy patrolujących miasto.

GramTV przedstawia:

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
StarRupture
Pathologic 3
Code Vein 2
Code Violet
Vampires: Bloodlord Rising
SEGA Football Club Champions 2026
Hytale
Nova Roma
Cairn
Cult of the Lamb: Woolhaven
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112