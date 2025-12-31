W co zaGRAMy w styczniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

W styczniu nie będzie zbyt wielu premier, dlatego też zestawienie najciekawszych gier nadchodzącego miesiąca zamykamy w jednym tekście. A rozpoczynamy go od StarRupture, czyli nowej gry survivalowej autorstwa polskiego studia Creepy Jar odpowiedzialnego za wydaną przed kilkoma laty produkcję zatytułowaną Green Hell. Tak jak poprzednio rozgrywka skupi się na przetrwaniu, a poszczególne wydarzenia zostaną ukazane z perspektywy pierwszej osoby. Zajmiemy się eksploracją, kolekcjonowaniem zasobów, stawianiem budynków i walką z przeciwnikami. Za sprawą StarRupture nie trafimy jednak do amazońskiej dżungli, która była teatrem działań gracza we wspomnianym Green Hell, ponieważ tym razem akcja toczy się na tajemniczej, śmiercionośnej planecie. Tak, tak - zamiast zamiast klimatycznych lasów będzie niebezpieczne science-fiction.