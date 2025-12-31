W co zaGRAMy w styczniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

StarRupture
- platformy docelowe: PC (wczesny dostęp)
- data premiery: 6 stycznia
- producent: Creepy Jar
- wydawca: Creepy Jar
W styczniu nie będzie zbyt wielu premier, dlatego też zestawienie najciekawszych gier nadchodzącego miesiąca zamykamy w jednym tekście. A rozpoczynamy go od StarRupture, czyli nowej gry survivalowej autorstwa polskiego studia Creepy Jar odpowiedzialnego za wydaną przed kilkoma laty produkcję zatytułowaną Green Hell. Tak jak poprzednio rozgrywka skupi się na przetrwaniu, a poszczególne wydarzenia zostaną ukazane z perspektywy pierwszej osoby. Zajmiemy się eksploracją, kolekcjonowaniem zasobów, stawianiem budynków i walką z przeciwnikami. Za sprawą StarRupture nie trafimy jednak do amazońskiej dżungli, która była teatrem działań gracza we wspomnianym Green Hell, ponieważ tym razem akcja toczy się na tajemniczej, śmiercionośnej planecie. Tak, tak - zamiast zamiast klimatycznych lasów będzie niebezpieczne science-fiction.
Pathologic 3
- platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
- data premiery: 9 stycznia
- producent: Ice-Pick Lodge
- wydawca: HypeTrain Digital
Niebawem pojawi się także ciekawa gra dla fanów thrillerów psychologicznych w konwencji survival horroru - kilka dni dzieli nas bowiem od premiery przygodówki akcji zatytułowanej Pathologic 3. Jako lekarz i badacz, określany także mianem cudownego dziecka, czyli Daniił Dankowski będziemy mieli raptem 12 dni na uratowanie mieszkańców niewielkiego miasteczka zlokalizowanego głęboko na wschodnim stepie przed tajemniczą zarazą. W przeciwieństwie do drugiej odsłony cyklu, która skupiała się w dużej mierze na przetrwaniu, Pathologic 3 kładzie nacisk na inne elementy rozgrywki. Mianowicie będziemy musieli przede wszystkim zapoznać się z historiami badanych przez nas pacjentów, szukać dowodów, korzystać z mikroskopu celem sprawdzenia patogenów, tworzyć lekarstwa, a nawet... zarządzać armią żołnierzy patrolujących miasto.
