W co zaGRAMy w styczniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Przede wszystkim – remake Dead Space, ale nie tylko, bo styczeń to również między innymi One Piece Odyssey, konsolowe Age of Empires II czy nowa część serii Fire Emblem.

One Piece Odyssey

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4

data premiery: 13 stycznia

producent: ILCA

wydawca: Bandai Namco Entertainment

Dla wielu graczy nadchodzący miesiąc rozpocznie się tak naprawdę 27 stycznia, kiedy to w sprzedaży pojawi się Dead Space Remake, ale fani jRPG-ów, a tym bardziej popularnej mangi i anime już zacierają ręce, bo kilkanaście dni dzieli nas od premiery One Piece Odyssey. Co ciekawe, za sprawą tej odsłony autorzy nie tylko zaproponują graczom nową przygodę z udziałem Słomianych Kapeluszy, ale także uczczą 25 urodziny serii. Rozgrywka skupi się oczywiście na eksplorowaniu lokacji, walce z przeciwnikami i rozwoju postaci. Chcąc wydostać się z tropikalnej wyspy, na której uwięzieni zostali bohaterowie, stoczymy całkiem sporo walk w systemie turowym, robiąc użytek z unikatowych zdolności postaci.

Surviving the Abyss

platformy docelowe: PC

data premiery: 17 stycznia (wczesny dostęp)

producent: Rocket Flair Studios

wydawca: Paradox Interactive

Niebawem portfolio doskonale znanej firmy Paradox Interactive wzbogaci się o kolejną grę strategiczną. Tym razem będzie to Surviving the Abyss od Rocket Flair Studios. Produkcja zostanie wydana na Steamie we wczesnym dostępie. Dzięki niej przeniesiemy się do 1976 roku, do czasów zimnej wojny, by zarządzać uprzednio zbudowaną przez nas tajną bazą podwodną. Zajmiemy się zaspokajaniem potrzeb załogi, wydobywaniem surowców, stawianiem nowych konstrukcji czy też ulepszaniem tych, które już umieściliśmy na mapie. Warto zauważyć, że w Surviving the Abyss pojawi się ciekawa mechanika kondycji psychicznej bohaterów. Będziemy musieli dbać o to, by ludzie pracujący głęboko pod wodą najzwyczajniej w świecie nie zwariowali. Tym bardziej, że w okolicy grasować mają tajemnicze, nadprzyrodzone istoty…