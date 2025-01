Gry z serii One Piece doczekały się zwiastunu. Bandai Namco coś kombinuje?

Japońska firma udostępniła zwiastun zatytułowany One Piece Games – Adventures, który podsumowuje ostatnio wydane produkcje. Bandai Namco szykuje się do ogłoszenia nowej produkcji?

One Piece to japońska seria Mangi i Anime, która jest jedną z najbardziej popularnych na świecie. Twórczość stale trzyma wysoki poziom popularności i zaskarbia sobie nowych fanów za pomocą coraz to nowszych mediów. Jakiś czas temu pojawił się świetnie oceniany serial na Netflixie, który w pełni oddawał ducha serii. Podobnie jest w przypadku gier. Tych pojawia się coraz więcej i zdają się równie mocno przyciągać fanów.

Bandai Namco prezentuje zwiastun zbiorczy gier z serii One Piece

W ostatnich latach Bandai Namco dostarczyło graczom mnóstwo produkcji osadzonych w świecie One Piece. Jednymi z ostatnich były choćby odsłony zatytułowane Pirate Warriors 4, Odyssey czy też World Seeker. Pierwsza z nich, jak chyba wszystkie produkcje z dopiskiem „warriors” oferuje czystą siekankę na polach bitwy, w której pokonujemy setki wrogów. Druga z nich jest fabularną grą RPG, natomiast ostatnia wymieniona oferuje otwarty świat, w którym wcielamy się w głównego bohatera Luffy’ego i badamy nowe tereny przygotowane przez twórców. Nie bez powodu wspominam o tych trzech produkcjach, bowiem każda z nich zebrała pozytywne oceny i została bardzo ciepło przyjęta przez fanów.