Zaloguj się lub Zarejestruj

Age of Empires 2: Definitive Edition z długo wyczekiwaną poprawką. Pathfinding wreszcie działa lepiej

Mikołaj Berlik
2025/08/14 12:30
0
0

Pierwsza z dwóch dużych aktualizacji ma naprawić największą bolączkę gry.

Age of Empires 2: Definitive Edition otrzymało aktualizację oznaczoną numerem 153015, która wprowadza liczne zmiany i naprawia problemy zgłaszane od lat. Najważniejszą nowością są ulepszenia pathfindingu – systemu odpowiedzialnego za poruszanie się jednostek po mapie.

Age of Empires 2

Age of Empires 2 – co zmienia aktualizacja 153015

Twórcy poprawili algorytmy nawigacji, rozwiązując najczęstsze błędy zgłaszane przez graczy. Do tej pory jednostki potrafiły wybierać trasy kilkukrotnie dłuższe od optymalnych lub nie przechodziły przez pola po zburzonych budynkach. Patch wprowadza kilkadziesiąt poprawek, przygotowanych na podstawie sugestii społeczności. To jednak dopiero pierwszy etap – kolejna łatka ma ulepszyć m.in. ruch większych grup w ciasnych lokacjach i zachowanie jednostek na skraju mapy.

GramTV przedstawia:

Oprócz tego aktualizacja dodaje 22 mapy (w tym nowe i odświeżone klasyki), poprawia balans rozgrywki, usuwa błędy techniczne, rozwija narzędzia moderskie i wprowadza komendę „runaway/escape” (CTRL + prawy przycisk myszy), umożliwiającą szybkie wycofanie jednostek bez formowania szyku.

Age of Empires 2: Definitive Edition zadebiutowało w 2019 roku na PC, a później trafiło także na Xbox One, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Gra jest stale rozwijana, a na ten rok zaplanowano jeszcze jedno DLC po wydanym w maju dodatku The Three Kingdoms.

Źródło:https://www.ageofempires.com/news/age-of-empires-ii-definitive-edition-update-153015/

Tagi:

News
Age of Empires II
Age of Empires 2: Definitive Edition
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112