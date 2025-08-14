Age of Empires 2: Definitive Edition z długo wyczekiwaną poprawką. Pathfinding wreszcie działa lepiej

Age of Empires 2: Definitive Edition otrzymało aktualizację oznaczoną numerem 153015, która wprowadza liczne zmiany i naprawia problemy zgłaszane od lat. Najważniejszą nowością są ulepszenia pathfindingu – systemu odpowiedzialnego za poruszanie się jednostek po mapie.

Age of Empires 2 – co zmienia aktualizacja 153015

Twórcy poprawili algorytmy nawigacji, rozwiązując najczęstsze błędy zgłaszane przez graczy. Do tej pory jednostki potrafiły wybierać trasy kilkukrotnie dłuższe od optymalnych lub nie przechodziły przez pola po zburzonych budynkach. Patch wprowadza kilkadziesiąt poprawek, przygotowanych na podstawie sugestii społeczności. To jednak dopiero pierwszy etap – kolejna łatka ma ulepszyć m.in. ruch większych grup w ciasnych lokacjach i zachowanie jednostek na skraju mapy.