Pierwszy z wielu nowych dodatków do Age of Empires 2 zadebiutuje już w listopadzie

Studio odpowiedzialne za nową wersję Age of Empires 2 udostępniło zwiastun nowego dodatku do gry, w którym przeniesiemy się do starożytnej Grecji. Poznaliśmy cenę, datę premiery oraz szczegóły dotyczące zawartości dodatku. Według twórców to DLC jest początkiem większej serii rozszerzeń.

Age of Empires 2 - zapowiedziano dodatek Chronicles: Battle for Greece

Twórcy najnowszej wersji Age of Empires 2 poinformowali, że do gry nadchodzi wiele dodatków z serii Chronicles, a Battle for Greece rozpocznie nowy rozdział. Pierwsze DLC pojawi się 14 listopada i wprowadzi wiele zawartości, a oto najciekawsze nowości: