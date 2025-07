W co zaGRAMy w sierpniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The House of the Dead 2: Remake

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 7 sierpnia

producent: MegaPixel Studio

wydawca: Forever Entertainment

Niebawem zagramy także w The House of the Dead 2: Remake, czyli odświeżoną wersję strzelanki na szynach, która ponownie pozwoli nam wcielić się w tajnych agentów walczących z hordami nieumarłych. Akcja gry toczyć się będzie w lutym 2000 roku w małym miasteczku zaatakowanym przez potwory. Kampanię przejdziemy solo lub w trybie kooperacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych FPS-ów, tutaj sterowanie ograniczy się do manipulowania kamerą i eliminowania przeciwników. Po ukończeniu kampanii dostępne będą różne zakończenia, a dodatkowo gra zaoferuje tryb treningu i wyzwań z bossami. Największą zmianą w The House of the Dead 2: Remake względem oryginału jest oczywiście całkowicie odświeżona oprawa wizualna oraz zremasterowana ścieżka dźwiękowa.

Mafia: The Old Country

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 8 sierpnia

producent: Hangar 13

wydawca: 2K

Dla wielu jedną z najbardziej oczekiwanych gier nadchodzącego miesiąca jest z pewnością Mafia: The Old Country. Akcja czwartej odsłony kultowej serii zabierze nas na Sycylię na początek XX wieku. Wcielimy się w Enzo Favarę – nową postać, która musi udowodnić swoją wartość i zdobyć zaufanie Cosa Nostry. Mimo że historia stanowi prequel oryginalnej Mafii, jej - zdaniem twórców (zweryfikujemy wkrótce) - rozbudowany i liniowy scenariusz pozwoli na poznanie wydarzeń bez konieczności znajomości wcześniejszych części. Enzo będzie musiał zmierzyć się z brutalnym, pełnym niebezpieczeństw światem gangsterskim, korzystając z różnych narzędzi i taktyk, aby utrzymać się przy życiu i osiągnąć swoje cele. Warto dodać, że Mafia: The Old Country zaoferuje otwarty świat, ale raczej taki, jak w Mafii: The City of Lost Heaven (kampania będzie liniowa), a nie w Mafii 3 (gdzie bliżej było mu do GTA).