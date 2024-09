W co zaGRAMy w październiku 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Nowy Dragon Age, kolejne Call of Duty, dodatek do Diablo IV, remake Silent Hill 2… Nowości z pewnością nie zabraknie!

Until Dawn

platformy docelowe: PC, PlayStation 5

data premiery: 4 października

producent: Ballistic Moon

wydawca: Sony Interactive Entertainment

Pierwszą grą, na którą warto zwrócić uwagę w nadchodzącym miesiącu, jest Until Dawn. To nie zupełnie nowa marka, ale odświeżona wersja horroru wydanego pierwotnie w 2015 roku na PlayStation 4. Za opracowanie remake’u nie odpowiadają autorzy ze studia Supermassive Games, ale ekipa Ballistic Moon, która - jak wynika z przedpremierowych materiałów - opracowuje dzieło w taki sposób, by zainteresować zarówno fanów pierwowzoru, jak i zupełnie nowych graczy. Until Dawn, który ukaże się na PlayStation 5 oraz PC, ma posiadać udoskonaloną względem oryginału grafikę (na uwagę zasługują przede wszystkim lepsze twarze postaci), wsparcie rozmaitych kontrolerów (przeprojektowania doczeka się więc mechanika wymagająca od tego, byśmy pozostawali bez ruchu, a więc nie ruszali gamepada), a także - na komputerach osobistych - doczekamy się wsparcia licznych technologii, jak chociażby NVIDIA DLSS czy AMD FSR 3, obsługi ekranów panoramicznych czy też możliwości rozgrywki z włączonym ray-tracingiem.

Silent Hill 2

platformy docelowe: PC, PlayStation 5

data premiery: 8 października

producent: Bloober Team

wydawca: Konami

Gruntownej przebudowy doczeka się także inny, znacznie starszy horror, a mianowicie Silent Hill 2, który niebawem otrzyma remake autorstwa polskiego studia Bloober Team. Tym razem mowa o klasyku wydanym pierwotnie na konsoli PlayStation 2 grubo ponad 20 lat temu, w 2001 roku. Największą atrakcją odświeżonej wersji Silent Hilla 2 będzie oczywiście stworzona w zasadzie od nowa grafika. Twórcy zaoferują ponadto perspektywę trzecioosobową, przeprojektowany interfejs, udoskonalone sterowanie i wiele innych nowości, dzięki którym gra będzie spełniać współczesne standardy. Co ważne, w pracach nad tytułem wziął udział reżyser artystyczny pierwowzoru, Masahiro Ito, ale nie tylko, bo podczas rozgrywki usłyszymy muzykę, którą skomponował Akira Yamaoka odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do leciwego już oryginału. Gracze mają więc na co czekać, tym bardziej że producentem Silent Hill 2 Remake jest firma mająca w swoim portfolio wiele uznanych produkcji, takich jak chociażby Layers of Fear, The Medium, Observer czy Blair Witch.