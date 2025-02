W co zaGRAMy w marcu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Marzec zapowiada się gorąco – w nadchodzącym miesiącu zagramy bowiem między innymi w Assassin's Creed: Shadows, Split Fiction, The First Berserker: Khazan, Atomfall i Wreckfest 2.

Two Point Museum

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 4 marca

producent: Two Point Studios

wydawca: SEGA

Zestawienie najciekawszych premier marca rozpoczynamy od kontynuacji Two Point Hospital i Two Point Campus, czyli kolejnej strategii ekonomicznej z elementami symulacji autorstwa Two Point Studios. Two Point Museum, bo taki tytuł nosi nadchodząca produkcja, tym razem zaoferuje możliwość zarządzania rozmaitymi muzeami. Wcielimy się w początkującego kustosza, a naszym zadaniem będzie dbanie o atrakcje dla gości, dekorowanie wnętrz czy też zajmowanie się aspektami ekonomicznymi. Sami bowiem zadecydujemy, na co wydamy zarobione fundusze - czy wyruszymy do hrabstwa po nowe artefakty, a następnie umieścimy je w naszym muzeum, czy też zwiększymy wynagrodzenia pracownikom, a może przeprowadzimy generalny remont. Tak jak w poprzednich grach, również Two Point Museum zaoferuje komiksową, trójwymiarową grafikę.

Chernobylite 2: Exclusion Zone

platformy docelowe: PC

data premiery: 6 marca

producent: The Farm 51

wydawca: The Farm 51

Niebawem we Wczesnym Dostępie na Steamie ukaże się Chernobylite 2: Exclusion Zone od polskiego studia The Farm 51. To przygodowa gra akcji z elementami RPG stanowiąca kontynuację produkcji z 2021 roku. Ponownie trafimy w niej do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Autorzy obiecują, że będziemy mogli swobodnie zwiedzać otwarty świat. Jako podróżujący przez wymiary wędrowiec zajmiemy się poszukiwaniem Czarnobylitu, mowa w tym przypadku o niezwykle cennym, wysokoenergetycznym surowcu. Choć i tak pozyskanie tegoż nie będzie kluczowe - w Chernobylite 2: Exclusion Zone spróbujemy przede wszystkim utrzymać się przy życiu. Zajmiemy się rekrutowaniem towarzyszy, rozwojem własnej bazy, zmierzymy się z różnymi wrogami (gra zaoferuje broń do walki wręcz i broń palną), a także pozyskamy przedmioty niezbędne do przetrwania.