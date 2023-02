W co zaGRAMy w marcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Wo Long: Fallen Dynasty

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 3 marca

producent: Team Ninja

wydawca: Koei Tecmo

Marzec to miesiąc szczególny dla fanów gatunku souls-like, bo już za kilka dni w sprzedaży pojawi się Wo Long: Fallen Dynasty, a to nie jedyna gra tego typu, o której przeczytacie w naszym zestawieniu. Najnowsze RPG akcji od studia Koei Tecmo stanowi ewolucję pomysłów opracowanych pierwotnie z myślą o serii Nioh, która - jak poinformowano - nie doczeka się kolejnych części. Przeniesiemy się w niej do alternatywnej wersji starożytnych Chin w późnym okresie panowania dynastii Han, eksplorując mroczne, fantastyczne lokacje. Esencję zabawy będzie stanowić oczywiście walka z napotkanymi przeciwnikami, a także rozwój postaci poprzez kolekcjonowanie nowych przedmiotów czy odblokowywanie zdolności. Wo Long: Fallen Dynasty charakteryzować się ma także wysokim poziomem trudności. Nic dziwnego, wszak to gra wzorowana na twórczości From Software.

Dead Cells: Return to Castlevania

platformy docelowe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 6 marca

producent: Motion Twin

wydawca: Motion Twin