W co zaGRAMy w maju 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Yes, Your Grace: Snowfall

platformy docelowe: PC

data premiery: 8 maja

producent: Brave At Night

wydawca: Brave At Night

Pierwszą grą, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę w maju jest Yes, Your Grace: Snowfall, czyli druga odsłona serii zapoczątkowanej w 2020 roku za sprawą Yes, Your Grace przez studio Brave at Night. Najważniejszym punktem fantastycznego świata przedstawionego przez twórców za pomocą utrzymanej w pixel-artowym stylu oprawy wizualnej jest sala tronowa. Wcielamy się bowiem we władcę pewnego królestwa, a naszym zadaniem jest dokonywanie licznych wyborów podczas rozmów z mieszkańcami. To jednak nie wszystko, bo w Yes, Your Grace: Snowfall nie zabraknie walk z przeciwnikami. Podczas tychże przejmiemy bezpośrednią kontrolę nad królem, biorąc udział w starciach u boku swoich żołnierzy. Warto dodać, że w tym momencie Yes, Your Grace ma blisko 10 tysięcy bardzo pozytywnych opinii na Steamie.

The Precinct

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 13 maja

producent: Fallen Tree Games Ltd

wydawca: Kwalee

The Precinct to gra dla tych, którzy pamiętają jeszcze zarówno pierwszą, jak i drugą odsłonę kultowego Grand Theft Auto, a więc markę sprzed ery trójwymiarowej (dopiero Grand Theft Auto III zaoferowało bowiem widok zza pleców i znacznie bardziej rozbudowaną fabułę). Tym razem jednak za sprawą nadchodzącego The Precinct wydarzenia nie zostaną ukazane z góry, lecz w rzucie izometrycznym. Podobnie, jak w GTA i GTA II, a także debiutanckiej części serii Driver, zabawa skupi się na wykonywaniu nieskomplikowanych, choć mimo wszystko angażujących misji. Przeniesiemy się do lat 80. ubiegłego stulecia i wcielimy się w świeżo upieczonego policjanta, który weżmie udział w licznych strzelaninach, pościgach, by rozwiązać zagadkę śmierci swojego ojca, który zginął na służbie. Co ciekawe, w The Precinct będziemy eksplorować świat pieszo, samochodem lub przy użyciu helikoptera w dzień oraz pod osłoną nocy w różnych warunkach atmosferycznych.