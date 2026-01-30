Zaloguj się lub Zarejestruj

W co zaGRAMy w lutym 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/01/30 17:00
0
0

Nowa odsłona kultowego Residenta, trzecia część serii Nioh, powrót Carmageddona, spin-off PUBG i wiele, wiele innych!

Menace

Menace, W co zaGRAMy w lutym 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 5 lutego (wczesny dostęp)
  • producent: Overhype Studios
  • wydawca: Hooded Horse

Zestawienie najciekawszych premier lutego rozpoczynamy od taktycznej gry RPG w rzucie izometrycznym zatytułowanej Menace, która stanowi kolejną propozycję studia odpowiedzialnego za wydane w 2017 roku Battle Brothers. Tym razem ekipa Overhype Studios zabiera nas na bezprawne pogranicze w klimatach science-fiction. Akcja opisywanej produkcji toczyć się będzie w odległym systemie, który został odcięty od Światów Rdzenia. To właśnie tam piraci, członkowie podejrzanych korporacji, a także przedstawiciele rządów planetarnych robią wszystko, by przywrócić dawny porządek. A my? Jako dowódca oddziału uderzeniowego z pokładu krążownika TCRN Impetus mamy pod sobą marines, najemników i przestępców, dodatkowo musimy współpracować “z lokalsami”, stawiając czoła licznym zagrożeniom. Poszczególne starcia rozgrywane są oczywiście w turach, a kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie załogi i wykorzystanie umiejętności swoich wojaków na polu walki.

PUBG: Blindspot

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 5 lutego (wczesny dostęp)
  • producent: ARC Team, PUBG Corporation
  • wydawca: KRAFTON, Inc.

Marka PUBG rośnie w siłę, bo to już nie tylko Playerunknown’s Battlegrounds przemianowane na PUBG Battlegrounds, ale także między innymi zaplanowane na przyszły rok PUBG: Black Budget czy też zbliżające się wielkimi krokami PUBG: Blindspot. Najbliżej jesteśmy premiery strzelanki z widokiem z góry oferującej, rzecz jasna, tylko rozgrywkę wieloosobową. Największą atrakcją PUBG: Blindspot będą mecze, w których naprzeciwko siebie staną dwa pięcioosobowe zespoły - jeden to oddział atakujący, który musi włamać się do krypty, a drugi - oczywiście - robi wszystko, by do tego nie doprowadzić. W jaki sposób? Korzystając z dostępnych rodzajów broni, wśród których nie brakuje karabinów szturmowych, pistoletów maszynowych, strzelb, snajperek czy granatników. PUBG: Blindspot zostanie udostępnione za darmo w module biznesowym free-to-play, a autorzy utrzymują, że gra będzie bazować głównie na umiejętnościach graczy, a nie na ich ekwipunku.

GramTV przedstawia:

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Mewgenics
Reanimal
Styx: Blades of Greed
Nioh 3
Resident Evil Requiem
High On Life 2
Mario Tennis Fever
Carmageddon: Rogue Shift
PUBG: BLINDSPOT
Menace
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112