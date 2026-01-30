W co zaGRAMy w lutym 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Menace

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 lutego (wczesny dostęp)

producent: Overhype Studios

wydawca: Hooded Horse

Zestawienie najciekawszych premier lutego rozpoczynamy od taktycznej gry RPG w rzucie izometrycznym zatytułowanej Menace, która stanowi kolejną propozycję studia odpowiedzialnego za wydane w 2017 roku Battle Brothers. Tym razem ekipa Overhype Studios zabiera nas na bezprawne pogranicze w klimatach science-fiction. Akcja opisywanej produkcji toczyć się będzie w odległym systemie, który został odcięty od Światów Rdzenia. To właśnie tam piraci, członkowie podejrzanych korporacji, a także przedstawiciele rządów planetarnych robią wszystko, by przywrócić dawny porządek. A my? Jako dowódca oddziału uderzeniowego z pokładu krążownika TCRN Impetus mamy pod sobą marines, najemników i przestępców, dodatkowo musimy współpracować “z lokalsami”, stawiając czoła licznym zagrożeniom. Poszczególne starcia rozgrywane są oczywiście w turach, a kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie załogi i wykorzystanie umiejętności swoich wojaków na polu walki.

PUBG: Blindspot

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 lutego (wczesny dostęp)

producent: ARC Team, PUBG Corporation

wydawca: KRAFTON, Inc.

Marka PUBG rośnie w siłę, bo to już nie tylko Playerunknown’s Battlegrounds przemianowane na PUBG Battlegrounds, ale także między innymi zaplanowane na przyszły rok PUBG: Black Budget czy też zbliżające się wielkimi krokami PUBG: Blindspot. Najbliżej jesteśmy premiery strzelanki z widokiem z góry oferującej, rzecz jasna, tylko rozgrywkę wieloosobową. Największą atrakcją PUBG: Blindspot będą mecze, w których naprzeciwko siebie staną dwa pięcioosobowe zespoły - jeden to oddział atakujący, który musi włamać się do krypty, a drugi - oczywiście - robi wszystko, by do tego nie doprowadzić. W jaki sposób? Korzystając z dostępnych rodzajów broni, wśród których nie brakuje karabinów szturmowych, pistoletów maszynowych, strzelb, snajperek czy granatników. PUBG: Blindspot zostanie udostępnione za darmo w module biznesowym free-to-play, a autorzy utrzymują, że gra będzie bazować głównie na umiejętnościach graczy, a nie na ich ekwipunku.