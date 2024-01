W co zaGRAMy w lutym 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Suicide Squad: Kill The Justice League

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 2 lutego

producent: Rocksteady Studios

wydawca: Warner Bros. Games

Luty rozpoczniemy od premiery zupełnie nowej marki od Rocksteady Studios, czyli firmy mającej na swoim koncie Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City i Batman: Arkham Knight. Ponownie będziemy mieli do czynienia z grą akcji ukazaną z perspektywy trzeciej osoby, lecz tym razem całość została opracowana pod kątem rozgrywki w trybie współpracy. Za sprawą Suicide Squad: Kill The Justice League przeniesiemy się do doskonale znanego fanom Metropolis, gdzie wcielimy się w takie postacie, jak: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i King Shark. Każdy bohater będzie wyposażony w unikatowe rodzaje broni i umiejętności, które przydadzą nam się podczas walki z przeciwnikami stanowiącymi esencję zabawy w Suicide Squad: Kill The Justice League. Wracając jeszcze do kooperacji należy dodać, że będziemy mogli działać wspólnie nie tylko z prawdziwymi graczami, ale także kompanami SI.

The Inquisitor

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 8 lutego

producent: The Dust S.A.

wydawca: Kalypso Media

Pierwsze informacje na temat współpracy polskiego studia The Dust i rodzimego pisarza, Jacka Piekary, pojawiły się pod koniec 2018 roku. Dopiero teraz natomiast dane nam będzie zobaczyć owoce wspomnianej kooperacji, bowiem w lutym zagramy w The Inquisitor, czyli trzecioosobową przygodówkę akcji osadzoną w świecie wykreowanym na potrzeby Cyklu Inkwizytorskiego. Nie będzie to jednak adaptacja, ponieważ The Inquisitor opowie zupełnie nową historię osadzoną w doskonale znanym uniwersum fantasy. Przeniesiemy się do nadrzecznego miasta Koenigstein, by tam poznać losy Mordimera Madderdina, czyli głównego bohatera rzeczonej serii książek. Nasz protagonista spotka się z tajemniczą kobietą, trafiając na trop mordercy. Będziemy nie tylko zwiedzać świat i rozmawiać z postaciami niezależnymi, ale także zajmiemy się walką z przeciwnikami. The Inquisitor ma wystarczyć na około 20 godzin rozgrywki.