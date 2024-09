Last Epoch doczeka się „odświeżenia cyklu”. Nadciąga też wydarzenie The Imperial Uprising

Na Steam ukazał się nowy wpis od deweloperów z Eleventh Hour Games. Jak poinformowano za pośrednictwem platformy, już niebawem wystartuje wydarzenie The Imperial Uprising, które wprowadzi możliwość zabijania szkieletów wszelkiego rodzaju. Gracze mogą liczyć na różnorodne premie, w tym bonusy do reputacji frakcji i ilości złota czy zwiększone współczynniki dropów unikalnych przedmiotów. Event rozpocznie się 19 września o godzinie 18:00 czasu polskiego i zakończy się 20 października.

W lutym bieżącego roku po 5 latach wczesny dostęp opuściło Last Epoch . Doceniony RPG akcji od Eleventh Hour Games wkrótce doczeka się „pełnego odświeżenia” cyklu, a także nowego wydarzenia. Event i zmiany nadejdą już we wrześniu.

Aktualizacja The Imperial Uprising będzie również zawierała „pełne odświeżenie cyklu”. Deweloperzy, wsłuchując się w opinie społeczności, chcą „zresetować gospodarkę”, między innymi w odpowiedzi na pojawiające się przypadki wykorzystywania mechanik gry do oszustw. „Kiedy takie rzeczy się zdarzają, rozumiemy frustrację, jaką mogą powodować, i zapewniamy, że traktujemy to bardzo poważnie” – podkreślił zespół.