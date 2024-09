Pacific Drive z nowymi poziomami trudności. Każdy znajdzie coś dla siebie

To nie koniec planowanych aktualizacji.

Pół roku temu premierę miała debiutancka produkcja studia Ironwood, czyli Pacific Drive. Horror został bardzo dobrze przyjęty przez społeczność i sprzedał się w liczbie 600 tysięcy kopii. Tytuł jest dalej rozwijany przez twórców - wczoraj w grze pojawiła się duża aktualizacja, a pod koniec roku mamy zobaczyć kolejne nowości.

Pacific Drive - nowości w grze już dostępne

Nowa aktualizacja Pacific Drive zatytułowana Drive Your Way wprowadziła do gry siedem poziomów trudności: