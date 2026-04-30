EXTRA - W co zaGRAMy w maju 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Conan Exiles Enhanced

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 maja

producent: Funcom

wydawca: Funcom

Po ośmiu latach od premiery Conan Exiles studio Funcom zapowiedziało, że to survivalowe RPG akcji w otwartym świecie nastawione na rozgrywkę wieloosobową doczeka się udoskonalonej wersji w postaci Conan Exiles Enhanced. Co ciekawe, jednocześnie poinformowano, że zostanie ona udostępniona za darmo wszystkim posiadaczom tytułu. Czego dokładnie możemy się spodziewać? Przede wszystkim dość mocno poprawionej grafiki, ponieważ za sprawą Conan Exiles Enhanced przeniesiono całość na Unreal Engine 5 (wcześniejsza edycja korzystała z UE 4). Paradoksalnie całość będzie ważyć mniej niż oryginał, co powinno zadowolić posiadaczy słabszego połączenia z internetem. Conan Exiles Enhanced pozwoli także na szybkie przełączanie się między kilkoma uprzednio stworzonymi przez siebie postaciami w obrębie jednego konta. Nie zabraknie ponadto pełnego wsparcia fanowskich modyfikacji.

WILL: Follow The Light

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 7 maja

producent: TomorrowHead Studio

wydawca: TomorrowHead Studio

Kolejną grą, na którą warto zwrócić uwagę jest narracyjna przygodówka z perspektywy pierwszej osoby, czyli WILL: Follow The Light. Produkcja autorstwa studia TomorrowHead Studio pojawiła się w naszym poprzednim zestawieniu, ponieważ miała zadebiutować pod koniec kwietnia, ale ostatecznie twórcy dali sobie nieco więcej czasu na dopracowanie nadchodzącego tytułu. Wcielimy się tutaj w Willa, który trafi na odległą wyspę umiejscowioną na północnych morzach, przemierzając ją za sterami jachtu żaglowego Molly. Nasz protagonista dowie się przez radio o katastrofie, która wydarzyła się w jego rodzinnym mieście. Spróbuje wrócić, by odnaleźć swojego zaginionego syna, co nie będzie oczywiście łatwe. Tym bardziej, że akcja poszczególnych misji rozgrywać się będzie w wyjątkowo niesprzyjających warunkach - z czasem zejdziemy bowiem na ląd, eksplorując świat pieszo lub korzystając z psiego zaprzęgu.