W co zaGRAMy w czerwcu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Czerwiec to miesiąc pokazów nowych gier, ale będziemy nie tylko oglądać nadchodzące produkcje, ale grać w te, które niebawem pojawią się na rynku.

Deltarune

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Switch 2

data premiery: 4 czerwca

producent: tobyfox

wydawca: tobyfox

Jeśli pamiętacie Undertale, czyli oldschoolową grą RPG z dwuwymiarową grafiką autorstwa Toby'ego Foxa, która ukazała się w 2015 roku, to na pewno nie dziwi was obecność Deltarune w naszym zestawieniu najciekawszych premier miesiąca. Będzie to wszak kontynuacja wspomnianej produkcji oferująca jednak zupełnie nową historię, lecz nie zabraknie w niej zarówno nowych twarzy, jak i starych znajomych. Rozgrywka w Deltarune, a jakżeby inaczej, skupi się na przemierzaniu kolejnych lokacji, przeprowadzaniu dialogów z napotkanymi postaciami, a także rozwijaniu statystyk poszczególnych członków naszej drużyny oraz - choć może dla niektórych przede wszystkim - walce z przeciwnikami w systemie turowym. Deltarune powinno zainteresować fanów retro RPG nie tylko za sprawą mechanik, ale także klimatycznej oprawy wizualnej.

Mario Kart World

platformy docelowe: Switch 2

data premiery: 5 czerwca

producent: Nintendo

wydawca: Nintendo

Za kilka dni odbędzie się premiera Switcha 2, a jednym z tytułów startowych nowej konsoli firmy Nintendo będzie Mario Kart World. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, otrzymamy grę wyścigową z Mario w roli głównej, choć na ekranie nie zabraknie innych ikonicznych postaci zasiadających za kierownicą rozmaitych gokartów. Mario Kart World pozwoli na zabawę w pojedynkę, a także zaoferuje możliwość rozgrywki w opartym na rywalizacji trybie multiplayer dla maksymalnie 24 graczy. Niezależnie od wybranej opcji będziemy musieli oczywiście dotrzeć do mety przed innymi, ale nie zajmiemy się jedynie wciskaniem wirtualnego gazu na prostych i hamulca na zakrętach, bo konieczne okaże się lokalizowanie skrótów na zakręconych trasach i korzystanie z power-upów dających nam realną przewagę w trakcie wyścigów.